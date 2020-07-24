***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.07.2020 09:44
***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Anadolu Cam, Paşabahçe Cam, Trakya Cam, Denizli Cam ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Birleşme İşlemine ilişkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE, ANACM, TRKCM, DENCM
Düzeltme Nedeni Revize
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payl
BIST
11:04119.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 65,87
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.133
En Düşük
118.221
11:046,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8502
En Düşük
6,8335
11:047,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
11:04417,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,74
|Açılış
|: 417,95
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,01
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|887,80
|17.512.097
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|11.251.222
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|KENT
|2.210,90
|26.979.167
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|11.943.071
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|YAPRK
|13,14
|873.592
|% -5,54
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|ASELS
|35,22
|901.002.045
|% 0,23
|
|SISE
|6,66
|815.257.647
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,35
|360.645.559
|% 0,86
|
|TRKCM
|4,43
|271.762.893
|% 4,48
|
|SODA
|7,36
|253.655.854
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,35
|360.645.559
|% 0,86
|
|SISE
|6,66
|815.257.647
|% 5,71
|
|TRKCM
|4,43
|271.762.893
|% 4,48
|
|TSKB
|1,26
|58.455.391
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,34
|93.134.693
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6966
|8,7402
|% 0,08
|
|Frank
|7,3731
|7,4175
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|5,64
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,74
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.744
|20,10
|
|Tam
|2.801
|2.815
|20,50
|
|Yarım
|1.359
|1.377
|10,10
|
|Çeyrek
|682
|689
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|0,03
|
|B. Petrol
|43,32
|43,32
|-0,01
|