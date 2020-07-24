***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Anadolu Cam, Paşabahçe Cam, Trakya Cam, Denizli Cam ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Birleşme İşlemine ilişkin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISE, ANACM, TRKCM, DENCMYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoSODA, TRASODAS91E5 1,15997 NâmaDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYDevrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.08.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/07/2020 tarihli kararı ile onaylanmış olan dökümanlar ektedir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 SPK Onay Yazısı.pdf - DiğerEK: 2 Ek-1 Duyuru Metni Bölüm 1.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861732BIST