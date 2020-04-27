***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Anadolu Cam, Denizli Cam, Paşabahçe Cam ve Soda Sanayii ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISE, ANACM, SODA, DENCMYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoTRKCM, TRATRKCM91F7 0,67615 NâmaDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020Ek Açıklamalarİlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından devralınması Şirketimiz, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Soda Sanayii A.Ş. ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı ile sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, adil ve makul olarak tespitinde esas alınacak Uzman Kuruluş Raporu imzalanmış olup özeti ekte sunulmaktadır.Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") izni ve Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından devralınması suretiyle, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşilmesine ve ilgili işlemlere ilişkin 27.04.2020 tarih ve 24 sayılı kararı çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 145 ve 147'nci maddeleri uyarınca hazırlanan ve Uzman Kuruluş Raporunda öngörülen tespitleri esas alan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi imzalanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Soda Sanayii A.Ş. ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak, ekteki imzalı Duyuru Metni Taslağı ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'ya başvuru yapılmıştır.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Duyuru metni (3.Kısım).pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840462BIST