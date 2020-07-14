***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Anadolu Cam, Denizli Cam, Paşabahçe Cam ve Soda Sanayii ile devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusu hakkında (Güncelleme)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISE, ANACM, SODA, DENCMYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoTRKCM, TRATRKCM91F7 0,67615 NâmaDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 30.01.2020 tarihli toplantısında Şirketimiz ile Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Soda Sanayii A.Ş.'nin devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşmesi görüşmelerine başlanmasına, 27.04.2020 tarihli kararı ile de, diğer hususların yanı sıra, birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmasına karar verdi. Bu kapsamda, 27.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı. 25.02.2020 tarihinde Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7222 Sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. ve 24. maddeleri değişti ve akabinde Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) yayımı tarihi olan 27.06.2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Anılan mevzuat değişikliğinden kaynaklanan gereklilik de dahil görülen lüzum üzerine, birleşmeye ilişkin evraklar revize edildi ve konuyla ilgili 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı alındı ve 14.07.2020 tarihinde ekte sunulan duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu ile uzman kuruluş raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edildi.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859922BIST