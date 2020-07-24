***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISE, ANACM, SODA, DENCMYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoTRKCM, TRATRKCM91F7 0,67615 NâmaDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYDevrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.08.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Soda Sanayii A.Ş. ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi işlemine ilişkin SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni yanında, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan birleşmeye ilişkin diğer dokümanlar açıklamamız ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Ek-7.3 TRKCM Bağımsız Denetim Raporu 2017.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861860BIST