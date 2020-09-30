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***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.09.2020 16:14
GÜNCEL HABERLER



***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Birleşme İşlemine İlişkin Ticari Sicil Tescil İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE, ANACM, SODA, DENCM

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
TRKCM, TRATRKCM91F7 0,67615 Nâma

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.08.2020
Genel Kurul‘da Devrolma Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
Devrolunan Şirkette Süreç Tamamlandı mı ? Evet
Pay Dağıtım Tarihi 01.10.2020
Ödeme Tarihi 05.10.2020 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.10.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877465


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Yarım 1.503 1.542 -15,96  
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Gümüş Gr. 5,92 5,93 -0,15  
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