***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODAYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem GörenDENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem GörenTRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem GörenSODA SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem GörenPAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriSISE, TRASISEW91Q3 2.250.000.000 2.250.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 2.250.000.000 TL 0 TL 0 TL 2.250.000.000 TLEk Açıklamalar16/03/2020 tarihinde yayınlanan "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Taslağı", 30/01/2020'de T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından duyurusu yapılan önemli nitelikte işleme ilişkin süreçte de dikkate alınacak "Ayrılma Hakkı Fiyatı" ve "Ayrılma Hakkını Kullanma Hakkına Haiz Olacak Pay Sahiplerinin" belirlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren taslak Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından görüş için kamuya açılmış bulunmaktadır.Tebliğ'in Sermaye Piyasası Kurulu'nca son haline getirilmesi ve yürürlüğe konulmasının ardından gerekli görülmesi halinde tarafımızca bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830123BIST