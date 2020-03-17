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***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.03.2020 17:34
GÜNCEL HABERLER



***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Birleşme İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören
SODA SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören
PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SISE, TRASISEW91Q3 2.250.000.000 2.250.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.250.000.000 TL 0 TL 0 TL 2.250.000.000 TL

Ek Açıklamalar
16/03/2020 tarihinde yayınlanan "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Taslağı", 30/01/2020'de T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından duyurusu yapılan önemli nitelikte işleme ilişkin süreçte de dikkate alınacak "Ayrılma Hakkı Fiyatı" ve "Ayrılma Hakkını Kullanma Hakkına Haiz Olacak Pay Sahiplerinin" belirlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren taslak Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından görüş için kamuya açılmış bulunmaktadır.
Tebliğ'in Sermaye Piyasası Kurulu'nca son haline getirilmesi ve yürürlüğe konulmasının ardından gerekli görülmesi halinde tarafımızca bilgilendirme yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830123


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Tam 2.075 2.128 45,22  
Yarım 1.003 1.029 21,87  
Çeyrek 503 515 10,94  
Gümüş.Ons 12,77 12,81 -0,12  
Gümüş Gr. 2,62 2,62 -0,05  
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