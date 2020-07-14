***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.07.2020 19:27
***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Anadolu Cam, Denizli Cam, Paşabahçe Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hakkında (Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODA
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,88239
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,33089
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,67615
SODA SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 1,15997
PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,53423
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SISE, TRASISEW91Q3 2.250.000.000 814.228.446,43 3.064.228.446,43 SISE, TRASISEW91Q3
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.250.000.000 TL 814.228.446,43 TL 0 TL 3.064.228.446,43 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.01.2020 tarihli toplantısında Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'yi devralmak suretiyle Şirketimiz Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. altında birleşmesi görüşmelerine başlanmasına, 27.04.2020 tarihli kararı ile de, diğer hususların yanı sıra, birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmasına karar verdi. Bu kapsamda, 27.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı.
25.02.2020 tarihinde Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7222 Sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. ve 24. maddeleri değişti ve akabinde Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) yayımı tarihi olan 27.06.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
Anılan mevzuat değişikliğinden kaynaklanan gereklilik de dahil, görülen lüzum üzerine, birleşmeye ilişkin evraklar revize edildi ve konuyla ilgili 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı alındı ve 14.07.2020 tarihinde ekte sunulan duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu, uzman kuruluş raporu ve esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edildi.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni-1. Kısım.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859883
BIST