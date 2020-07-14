***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Anadolu Cam, Denizli Cam, Paşabahçe Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hakkında (Güncelleme)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODAYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,88239DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,33089TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,67615SODA SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 1,15997PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,53423Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriSISE, TRASISEW91Q3 2.250.000.000 814.228.446,43 3.064.228.446,43 SISE, TRASISEW91Q3Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 2.250.000.000 TL 814.228.446,43 TL 0 TL 3.064.228.446,43 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 30.01.2020 tarihli toplantısında Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'yi devralmak suretiyle Şirketimiz Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. altında birleşmesi görüşmelerine başlanmasına, 27.04.2020 tarihli kararı ile de, diğer hususların yanı sıra, birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmasına karar verdi. Bu kapsamda, 27.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı.25.02.2020 tarihinde Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7222 Sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. ve 24. maddeleri değişti ve akabinde Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) yayımı tarihi olan 27.06.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.Anılan mevzuat değişikliğinden kaynaklanan gereklilik de dahil, görülen lüzum üzerine, birleşmeye ilişkin evraklar revize edildi ve konuyla ilgili 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı alındı ve 14.07.2020 tarihinde ekte sunulan duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu, uzman kuruluş raporu ve esas sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edildi.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Duyuru Metni-4. Kısım.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859890BIST