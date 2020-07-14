***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Anadolu Cam, Denizli Cam, Paşabahçe Cam Sanayii, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin yönetim kurulu kararı (Güncelleme)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODAYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,88239DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,33089TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,67615SODA SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 1,15997PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,53423Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriSISE, TRASISEW91Q3 2.250.000.000 814.228.446,43 3.064.228.446,43 SISE, TRASISEW91Q3Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 2.250.000.000 TL 814.228.446,43 TL 0 TL 3.064.228.446,43 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusundaŞirketimizin 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (N. II 23.1 Sayılı Tebliğ), II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (N. II 23.2 Sayılı Tebliğ), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.yi devralmak suretiyle Şirketimiz Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. altında birleşmesi niyetiyle (Birleşme İşlemi) görüşmelere başlanmıştır. Akabinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile birleşme işlemlerinin başlatılmasına, birleşme sözleşmesinin imzalanmasına, SPK'ya duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.Bununla birlikte, 25.02.2020 tarihinde Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7222 Sayılı Kanun (7222 Sayılı Kanun), anılan tarihte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7222 Sayılı Kanun ile SPKn'nin 23. ve 24. maddeleri değiştirilmiş ve bu çerçevede 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) (N. II 23.3 Sayılı Tebliğ), yayımı tarihi olan 27.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun tadil edilmesi gerekliliği ortaya çıktığından Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun işbu karar ekinde yer alan şekilde tadil edilmiş hali ile onaylanmasına, bağımsız üyeler dahil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859893BIST