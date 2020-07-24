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***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.07.2020 19:09
GÜNCEL HABERLER



***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,88239
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,33089
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,67615
SODA SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 1,15997
PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,53423
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SISE, TRASISEW91Q3 2.250.000.000 814.228.446,43 3.064.228.446,43 SISE, TRASISEW91Q3
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.250.000.000 TL 814.228.446,43 TL 0 TL 3.064.228.446,43 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.08.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni yanında, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan birleşmeye ilişkin diğer dokümanlar açıklamamız ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Ek-4 2019 Yıllık Faaliyet Raporu.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861769


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEOEM 4,84 63.122.020 % 10,00  
NIBAS 18,77 18.293.859 % 9,96  
TKURU 36,92 268.925 % 9,95  
QNBFL 122,80 11.117.734 % 9,94  
QNBFB 60,85 27.740.589 % 9,94  
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Sterlin 8,7298 8,7736 % 0,46  
Frank 7,3964 7,4410 % 0,46  
Riyal 1,8208 1,8300 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 12,73  
Altın Gr. 419 419 3,44  
Cumhuriyet 2.726 2.750 26,00  
Tam 2.808 2.828 33,00  
Yarım 1.363 1.380 13,10  
Çeyrek 684 691 6,50  
Gümüş.Ons 22,64 22,68 0,05  
Gümüş Gr. 4,98 4,99 0,01  
B. Petrol 43,06 43,06 -0,27  
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