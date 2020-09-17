***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.09.2020 08:10
***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme işlemine ilişkin süreç hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODA
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,88239
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,33089
TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,67615
SODA SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 1,15997
PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,53423
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SISE, TRASISEW91Q3 2.250.000.000 814.228.446,43 3.064.228.446,43 SISE, TRASISEW91Q3
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.250.000.000 TL 814.228.446,43 TL 0 TL 3.064.228.446,43 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.08.2020
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin devralınması suretiyle Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. ("Şişecam") bünyesinde birleşilmesi işlemi ("Birleşme İşlemi") kapsamında genel kurul toplantısı 28 Ağustos 2020 tarihinde yapılmış ve Birleşme İşlemi onaylanmıştır.
Onaylanan Birleşme İşlemi kapsamında, ayrılma hakkı kullanımı 3 Eylül 2020 tarihinde başlamış olup, 23 Eylül 2020 tarihinde sona erecektir. Ayrılma hakkı kullanım süresinin sona ermesi ile birlikte, Şişecam sermayesinde yapılacak olan sermaye artırım tutarı kesinleşecektir. Sermaye artırım tutarının kesinleşmesi üzerine, kesinleşen sermaye artırımını içerir Şişecam Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesi tadil metni Şişecam Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacaktır.
Birleşme İşlemi, Şişecam sermayesinde gerçekleştirilecek olan sermaye artırımının ve diğer esas sözleşme değişikliklerinin tescili için 24 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil başvurularının yapılması planlanmaktadır. Söz konusu başvurular kapsamında, Birleşme İşlemi'nin, Şişecam sermaye artırımının ve diğer esas sözleşme değişikliklerinin 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilmesi hedeflenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875348
BIST