***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme işlemine ilişkin süreç hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODAYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,88239DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,33089TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,67615SODA SANAYİİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 1,15997PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,53423Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriSISE, TRASISEW91Q3 2.250.000.000 814.228.446,43 3.064.228.446,43 SISE, TRASISEW91Q3Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 2.250.000.000 TL 814.228.446,43 TL 0 TL 3.064.228.446,43 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2020Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 23.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.08.2020Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiEk AçıklamalarAnadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin devralınması suretiyle Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. ("Şişecam") bünyesinde birleşilmesi işlemi ("Birleşme İşlemi") kapsamında genel kurul toplantısı 28 Ağustos 2020 tarihinde yapılmış ve Birleşme İşlemi onaylanmıştır.Onaylanan Birleşme İşlemi kapsamında, ayrılma hakkı kullanımı 3 Eylül 2020 tarihinde başlamış olup, 23 Eylül 2020 tarihinde sona erecektir. Ayrılma hakkı kullanım süresinin sona ermesi ile birlikte, Şişecam sermayesinde yapılacak olan sermaye artırım tutarı kesinleşecektir. Sermaye artırım tutarının kesinleşmesi üzerine, kesinleşen sermaye artırımını içerir Şişecam Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesi tadil metni Şişecam Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacaktır.Birleşme İşlemi, Şişecam sermayesinde gerçekleştirilecek olan sermaye artırımının ve diğer esas sözleşme değişikliklerinin tescili için 24 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil başvurularının yapılması planlanmaktadır. Söz konusu başvurular kapsamında, Birleşme İşlemi'nin, Şişecam sermaye artırımının ve diğer esas sözleşme değişikliklerinin 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilmesi hedeflenmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875348BIST