***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
25.09.2020 10:50
***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODA
Süreç İptal Nedeni
Ayrılma hakkı kullanımı doğmamıştır.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876649
BIST
11:391.131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 11,40
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:397,5789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0465
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:398,8403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0629
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:39455,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,93
|Açılış
|: 455,02
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:39
|MERKO
|9,02
|32.344.190
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|15.913.159
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|DAGI
|9,20
|385.701
|% -8,37
|
|GARAN
|7,25
|1.179.771.733
|% 3,42
|
|ASELS
|17,22
|502.631.342
|% 1,47
|
|AKBNK
|5,15
|336.269.426
|% 2,18
|
|ODAS
|2,67
|293.759.864
|% 1,91
|
|VAKBN
|4,20
|237.101.742
|% 1,45
|
|GARAN
|7,25
|1.179.771.733
|% 3,42
|
|ODAS
|2,67
|293.759.864
|% 1,91
|
|HURGZ
|2,09
|198.268.622
|% -5,00
|
|IHLGM
|1,49
|136.395.285
|% -3,87
|
|YKBNK
|2,16
|166.955.491
|% 2,37
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5735
|7,5789
|% -0,61
|
|Euro
|8,8306
|8,8403
|% -0,71
|
|Sterlin
|9,6263
|9,6746
|% -0,64
|
|Frank
|8,1290
|8,1780
|% -0,79
|
|Riyal
|2,0103
|2,0204
|% -0,81
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 54 artarak (% 1.24 ) 1, 272
-
11:50XU100
Endeks 1, 131 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 6, 750.00 milyon TL de
-
11:49TLMAN
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.02 lira fiyatla işlem gören hissede 306, 456 adet işlem
-
11:46BRYAT
Yüzde 9.63 oranında artışla 162.80 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 469 adet işlem
-
11:45XU100
Endeks 1, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 6, 583.00 milyon TL de