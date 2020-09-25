***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODASüreç İptal NedeniAyrılma hakkı kullanımı doğmamıştır.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876649BIST