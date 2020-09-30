***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Birleşme İşlemine İlişkin Ticari Sicil Tescil İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODASüreç İptal NedeniBirleşme İşlemine İlişkin Ticari Sicil Tescil İşlemlerinin Tamamlanmasıİptal Edilen SüreçBirleşmehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877432BIST