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***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

30.09.2020 15:32
GÜNCEL HABERLER



***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Birleşme İşlemine İlişkin Ticari Sicil Tescil İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODA

Süreç İptal Nedeni
Birleşme İşlemine İlişkin Ticari Sicil Tescil İşlemlerinin Tamamlanması
İptal Edilen Süreç
Birleşme





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877432


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GUBRF 32,12 444.484.496 % 10,00  
KNFRT 19,14 51.522.752 % 10,00  
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Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,10  
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