***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
30.09.2020 15:32
***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Birleşme İşlemine İlişkin Ticari Sicil Tescil İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ANACM, DENCM, TRKCM, SODA
Süreç İptal Nedeni
Birleşme İşlemine İlişkin Ticari Sicil Tescil İşlemlerinin Tamamlanması
İptal Edilen Süreç
Birleşme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877432
BIST
16:481.141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 18,24
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.142
En Düşük
1.129
16:487,7695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0473
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:489,0950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0837
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
16:48471,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,69
|Açılış
|: 471,29
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.484.496
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.522.752
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.655.694
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.963.467
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,51
|4.236.620.491
|% 1,62
|
|ASELS
|19,22
|2.965.022.971
|% 3,28
|
|GARAN
|7,04
|1.282.682.589
|% 2,03
|
|KARSN
|3,13
|885.900.837
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,34
|684.909.307
|% 1,83
|
|SISE
|7,51
|4.236.620.491
|% 1,62
|
|KARSN
|3,13
|885.900.837
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,34
|684.909.307
|% 1,83
|
|GARAN
|7,04
|1.282.682.589
|% 2,03
|
|ASELS
|19,22
|2.965.022.971
|% 3,28
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7705
|7,7749
|% -0,54
|
|Euro
|9,0826
|9,0921
|% -0,94
|
|Sterlin
|9,9603
|10,0102
|% -0,51
|
|Frank
|8,3860
|8,4365
|% -0,90
|
|Riyal
|2,0658
|2,0761
|% -0,50
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-8,86
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.122
|3.200
|-19,86
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|-9,60
|
|Çeyrek
|757
|774
|-4,81
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|0,08
|
Seans Raporu
16:40
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16:52AKSGY
Yüzde 6.10 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 594, 162 adet işlem
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16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 99 artarak (% 1.56 ) 1, 044
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16:51
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