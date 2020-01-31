***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, TRKCM, SODA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Ocak 2020 tarihinde yayınlamış olduğumuz birleşme işlemlerine ilişkin özel durum açıklaması kapsamında hedeflenen birleşme işleminde kullanılmak üzere Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanması için PWC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile 31 Ocak 2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816235BIST