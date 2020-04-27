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***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.04.2020 20:58
GÜNCEL HABERLER



***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, TRKCM, SODA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

28 Nisan 2020 Salı günü Türkiye saatiyle 17:00'de birleşme işlemlerini ayrıntılı olarak ele alacağımız bir web yayını gerçekleştirilecek olup, konuya ilişkin önemli noktalara ekli dokümanda yer verilmiştir:
WEBCAST KATILIM DETAYLARI
Webcast Başlığı: T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Merger Update Webcast Call
Tarih: 28 Nisan 2020 – Salı
Telefon Numaraları
Türkiye: +902123755128 (Direct)
İngiltere (Ücretsiz): 08082389671 (Direct)
İngiltere: +442030092476 (Direct)
ABD: +16467224914 (Direct)
Türkiye: +902123755127
PIN: 55206537#
Webcast yayını katılım bağlantısı
https://event.onlineseminarsolutions.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&partnerref=rss-events&eventid=2295940&sessionid=1&key=0B3F31468DB8B904025AFED5BD35343D®Tag=&sourcepage=register





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840464


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Frank 7,1332 7,1762 % 0,20  
Riyal 1,8525 1,8618 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.712 -17,48  
Altın Gr. 385 385 -1,92  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.529 2.584 -19,50  
Yarım 1.232 1.263 -7,70  
Çeyrek 618 632 -3,80  
Gümüş.Ons 15,16 15,18 -0,05  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,00  
B. Petrol 22,71 22,71 -2,10  
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