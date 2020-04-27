***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2020 20:58
***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, TRKCM, SODA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28 Nisan 2020 Salı günü Türkiye saatiyle 17:00'de birleşme işlemlerini ayrıntılı olarak ele alacağımız bir web yayını gerçekleştirilecek olup, konuya ilişkin önemli noktalara ekli dokümanda yer verilmiştir:
WEBCAST KATILIM DETAYLARI
Webcast Başlığı: T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Merger Update Webcast Call
Tarih: 28 Nisan 2020 – Salı
Telefon Numaraları
Türkiye: +902123755128 (Direct)
İngiltere (Ücretsiz): 08082389671 (Direct)
İngiltere: +442030092476 (Direct)
ABD: +16467224914 (Direct)
Türkiye: +902123755127
PIN: 55206537#
Webcast yayını katılım bağlantısı
https://event.onlineseminarsolutions.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&partnerref=rss-events&eventid=2295940&sessionid=1&key=0B3F31468DB8B904025AFED5BD35343D®Tag=&sourcepage=register
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840464
BIST
18:05101.267
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 2.508,40
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.361
En Düşük
100.086
18:056,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9933
En Düşük
6,9491
18:057,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
18:05384,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,08
|Açılış
|: 384,60
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.721.319
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|118.918
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.544.894
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.228.792
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|167.853
|% 10,00
|
|BMELK
|3,15
|897.719
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.473,30
|282.516
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,60
|266.042
|% -7,07
|
|FRIGO
|14,06
|844.122
|% -6,27
|
|TDGYO
|2,67
|3.397.060
|% -5,99
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|ASELS
|27,48
|831.874.820
|% 3,00
|
|SOKM
|12,00
|588.679.398
|% 2,65
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|YKBNK
|2,12
|357.113.022
|% 5,47
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|IHLGM
|1,07
|134.453.876
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6513
|8,6947
|% 0,91
|
|Frank
|7,1332
|7,1762
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-17,48
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.529
|2.584
|-19,50
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|-7,70
|
|Çeyrek
|618
|632
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,18
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|22,71
|22,71
|-2,10
|
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