***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, TRKCM, SODA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28 Nisan 2020 Salı günü Türkiye saatiyle 17:00'de birleşme işlemlerini ayrıntılı olarak ele alacağımız bir web yayını gerçekleştirilecek olup, konuya ilişkin önemli noktalara ekli dokümanda yer verilmiştir:WEBCAST KATILIM DETAYLARIWebcast Başlığı: T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Merger Update Webcast CallTarih: 28 Nisan 2020 – SalıTelefon NumaralarıTürkiye: +902123755128 (Direct)İngiltere (Ücretsiz): 08082389671 (Direct)İngiltere: +442030092476 (Direct)ABD: +16467224914 (Direct)Türkiye: +902123755127PIN: 55206537#Webcast yayını katılım bağlantısıhttps://event.onlineseminarsolutions.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&partnerref=rss-events&eventid=2295940&sessionid=1&key=0B3F31468DB8B904025AFED5BD35343D®Tag=&sourcepage=registerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840464BIST