***DENCM* *TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DENCM******TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ANACM, DENCM, SODA, TRKCM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞişecam Topluluğu, sahip olduğu üstün Ar Ge kabiliyeti ve üretimden gelen gücünü birleştirerek, dünyada çok önemli bir ilke imza atmıştır. Grup cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirmiştir.Sağlığa zararlı organizmaların camın yüzeyinde barınmalarına engel olan ve yüzde yüz yerli Antimikrobiyal VBlock Teknolojisi kapsamında formül ve uygulama yöntemine ilişkin laboratuvar testlerinin tamamlanmasının ardından, patent başvuru süreci tamamlanmıştır. Ön bulgularda koronavirüs ve diğer virüsler üzerinde de etkili olduğu belirlenen bu özel teknolojinin devam etmekte olan ruhsatlandırma ve gerekli resmi izin süreçlerinin de tamamlanmasının ardından öncelikle cam ev eşyası ürünlerine uygulanması ve yurtiçi pazarda satışa sunulması planlanmaktadır. Ürünlerini 150 den fazla ülkede müşterileriyle buluşturan Şişecam Topluluğu katma değerli bu ürünlerini de tüm dünya pazarlarına ulaştırılmayı hedeflemektedir. Önümüzdeki dönemde bu teknolojinin cam ambalaj, mimari camlar ve beyaz eşya camlarına da uygulanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854723BIST