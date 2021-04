DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Yukarı Öveçler Mahallesi 1235. Cadde Plenty Plaza 9/12 Çankaya Ankaraİnternet Adresi www.deneyimbd.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@deneyimbd.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksYukarı Öveçler Mahallesi 1235. Cadde Plenty Plaza 9/12 Çankaya Ankara 3124743080 3124743081Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 100.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ayhan Çetinkaya 50000 TRY 50Harun Aktaş 50000 TRY 50TOPLAM 100000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)AYHAN ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi 50HARUN AKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denetçi 50Sorumlu OrtaklarAdı-SoyadıAyhan ÇetinkayaHarun AktaşYetkilendirme ve Lisans BilgileriSPK Liste Giriş Tarihi 01.02.2021