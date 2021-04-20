DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.04.2021 14:47
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Yukarı Öveçler Mahallesi 1235. Cadde Plenty Plaza 9/12 Çankaya Ankara
İnternet Adresi www.deneyimbd.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@deneyimbd.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Yukarı Öveçler Mahallesi 1235. Cadde Plenty Plaza 9/12 Çankaya Ankara 3124743080 3124743081
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ayhan Çetinkaya 50000 TRY 50
Harun Aktaş 50000 TRY 50
TOPLAM 100000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AYHAN ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi 50
HARUN AKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denetçi 50
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Ayhan Çetinkaya
Harun Aktaş
Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
SPK Liste Giriş Tarihi 01.02.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929625
BIST
17:591.329
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -36,70
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
17:598,1903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0831
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
17:599,8765
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1076
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
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9,8765
En Düşük
9,7531
17:59471,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,43
|Açılış
|: 471,25
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler17:58
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|3.561.580
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.958.094
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.145.540
|% 9,98
|
|FENER
|35,14
|115.585.105
|% 9,81
|
|PAMEL
|27,90
|2.793.814
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.752.697
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.763.792
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.635.405
|% -10,00
|
|ETILR
|5,22
|646.075
|% -10,00
|
|EREGL
|17,88
|1.319.611.135
|% -1,92
|
|PETKM
|6,37
|1.129.830.690
|% -3,04
|
|GARAN
|6,96
|1.112.718.201
|% -1,83
|
|KRDMD
|6,92
|646.042.150
|% -3,89
|
|THYAO
|10,89
|574.705.006
|% -2,42
|
|YKBNK
|2,07
|445.083.656
|% -2,36
|
|PETKM
|6,37
|1.129.830.690
|% -3,04
|
|GARAN
|6,96
|1.112.718.201
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,81
|261.392.426
|% -1,63
|
|TSKB
|1,22
|133.104.477
|% -3,17
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1819
|8,1912
|% 1,04
|
|Euro
|9,8655
|9,8733
|% 1,07
|
|Sterlin
|11,3649
|11,4219
|% 0,84
|
|Frank
|8,8840
|8,9376
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1755
|2,1865
|% 0,92
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|12,52
|
|Altın Gr.
|471
|471
|7,52
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,45
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,20
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|-0,29
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