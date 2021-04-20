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DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.04.2021 14:47



DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Yukarı Öveçler Mahallesi 1235. Cadde Plenty Plaza 9/12 Çankaya Ankara
İnternet Adresi www.deneyimbd.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@deneyimbd.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Yukarı Öveçler Mahallesi 1235. Cadde Plenty Plaza 9/12 Çankaya Ankara 3124743080 3124743081

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 100.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ayhan Çetinkaya 50000 TRY 50
Harun Aktaş 50000 TRY 50
TOPLAM 100000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AYHAN ÇETİNKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi 50
HARUN AKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denetçi 50

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Ayhan Çetinkaya
Harun Aktaş

Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
SPK Liste Giriş Tarihi 01.02.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929625


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Altın Gr. 471 471 7,52  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,42 26,45 0,59  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,20  
B. Petrol 66,28 66,28 -0,29  
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