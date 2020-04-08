***DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.04.2020 14:22
***DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
21/02/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZFKE2010
Nominal Değer (TL)
60.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/04/2020
Vadesi (Gün)
177
İtfa Tarihi
02/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836418
BIST
17:2292.909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 526,99
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:226,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:227,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:22359,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,73
|Açılış
|: 359,84
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.097.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.168.185
|% 9,98
|
|BFREN
|235,90
|15.459.989
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.507.660
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,30
|940.285.841
|% 5,01
|
|ASELS
|24,72
|768.211.389
|% 1,31
|
|THYAO
|9,54
|751.802.419
|% 0,10
|
|SASA
|9,04
|610.843.418
|% 1,12
|
|GARAN
|7,84
|604.051.517
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,37
|356.704.843
|% 1,28
|
|ISFIN
|3,04
|344.828.748
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,03
|105.574.842
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,49
|325.939.499
|% 3,56
|
|YKBNK
|1,89
|174.753.410
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3736
|8,4156
|% 0,64
|
|Frank
|6,9645
|7,0065
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7990
|1,8081
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|1,59
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,93
|14,97
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,45
|32,45
|0,58
|
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