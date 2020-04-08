***DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.04.2020 14:23
***DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
21/02/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZFK72020
Nominal Değer (TL)
22.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/04/2020
Vadesi (Gün)
93
İtfa Tarihi
10/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836419
BIST
14:4592.883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 501,03
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:456,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:457,3844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:45358,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,30
|Açılış
|: 358,89
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.005.194
|% 9,98
|
|KONYA
|206,10
|23.646.266
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.354.249
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,98
|568.149.570
|% 4,22
|
|ASELS
|24,68
|524.847.547
|% 1,15
|
|THYAO
|9,60
|511.406.519
|% 0,73
|
|SASA
|9,17
|469.414.612
|% 2,57
|
|GARAN
|7,84
|370.493.830
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,35
|233.812.640
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,03
|81.428.475
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,45
|231.181.480
|% 2,37
|
|TEKTU
|1,05
|68.415.656
|% 3,96
|
|YKBNK
|1,89
|113.186.303
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3416
|8,3834
|% 0,26
|
|Frank
|6,9391
|6,9809
|% -0,12
|
|Riyal
|1,7957
|1,8047
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,01
|