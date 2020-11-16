***DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
16.11.2020 17:32
***DENFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
21/02/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZFK12125
Nominal Değer (TL)
25.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
13/11/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/11/2020
Vadesi (Gün)
77
İtfa Tarihi
29/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888713
BIST
18:051.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.291
18:057,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0372
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
18:059,1513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0639
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
18:05468,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,16
|Açılış
|: 468,49
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|9,35
|142.997.981
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|2.099.988
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|8.628.590
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.279.288
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.925
|% 10,00
|
|UZERB
|29,20
|465.331
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|895.900
|% -9,99
|
|EUYO
|6,99
|1.185.944
|% -9,92
|
|GENTS
|4,95
|79.569.233
|% -7,48
|
|CMENT
|33,60
|5.257.151
|% -6,67
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|PGSUS
|56,40
|1.243.320.171
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|SKBNK
|1,52
|429.354.725
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7153
|7,7205
|% 0,52
|
|Euro
|9,1309
|9,1439
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,1378
|10,1887
|% 0,34
|
|Frank
|8,4199
|8,4707
|% 0,49
|
|Riyal
|2,0502
|2,0605
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|0,94
|
|Altın Gr.
|468
|469
|2,18
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,02
|
|B. Petrol
|44,53
|44,53
|1,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
-
17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
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17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
-
17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
-
17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem