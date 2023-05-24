***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.05.2023 17:00
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 137.600.000.-(Yüzotuzyedimilyonaltıyüzbin) TL'sından 2.490.000.000.-(İkimilyardörtyüzdoksanmilyon) TL'sına çıkartılmasına
Artırılan sermayenin
· 230.402,51.-TL'lik kısmının Gayrımenkul Satış Kazancı Fonundan,
· 352.169.597,49.-TL'lik kısmının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından,
· Nakit olarak arttırılacak 2.000.000.000.-TL'lik kısmının ise şirketimiz ortağı Denizbank A.Ş.'den sermaye avansı olarak alınarak Diğer Alacaklı Geçici Hesaba aktarılan bedelden,
Karşılanmasına ve bu kapsamda şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4. ve 6. maddelerinin değiştirilmesine Yönetim Kurulu Kararı ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153406
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -46,05
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
18:0519,8936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0369
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
18:0521,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0354
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
18:051.259,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.259,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|TLMAN
|48,84
|27.609.601
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,46
|264.613.350
|% -9,98
|
|ONCSM
|81,70
|291.621.967
|% -9,97
|
|MARKA
|23,50
|556.386
|% -9,96
|
|POLTK
|2.545,50
|59.618.230
|% -9,59
|
|BVSAN
|43,74
|248.164.527
|% -7,53
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 1,30
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% -1,19
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% -0,90
|
|KCHOL
|72,60
|1.675.386.617
|% -3,33
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% -1,75
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,88
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% -1,14
|
|AKBNK
|13,95
|1.395.421.340
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8878
|19,8919
|% 0,18
|
|Euro
|21,4190
|21,4346
|% 0,15
|
|Sterlin
|24,5091
|24,6320
|% -0,22
|
|Frank
|21,8898
|22,0217
|% -0,17
|
|Riyal
|5,2877
|5,3142
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-5,06
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.260
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.623
|4.734
|-67,00
|
|Çeyrek
|2.304
|2.360
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,84
|14,86
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,29
|78,29
|1,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
-
17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
-
17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem