***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin 137.600.000.-(Yüzotuzyedimilyonaltıyüzbin) TL'sından 2.490.000.000.-(İkimilyardörtyüzdoksanmilyon) TL'sına çıkartılmasınaArtırılan sermayenin· 230.402,51.-TL'lik kısmının Gayrımenkul Satış Kazancı Fonundan,· 352.169.597,49.-TL'lik kısmının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından,· Nakit olarak arttırılacak 2.000.000.000.-TL'lik kısmının ise şirketimiz ortağı Denizbank A.Ş.'den sermaye avansı olarak alınarak Diğer Alacaklı Geçici Hesaba aktarılan bedelden,Karşılanmasına ve bu kapsamda şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4. ve 6. maddelerinin değiştirilmesine Yönetim Kurulu Kararı ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153406BIST