***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.08.2023 11:54
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 137.600.000.-TL'sından 2.490.000.000.-TL'sına çıkartılmasına BDDK'dan yazılı onay alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180632
BIST
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12:217.279
En Düşük
|Değişim
|: 0,80%
|| 57,97
|Açılış
|: 7.257
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|Önceki Kapanış
|: 7.222
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7.205
En Yüksek
7.298
12:2126,9957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0489
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:2129,5349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0118
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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30,2907
En Düşük
29,4723
12:211.677,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.677,89
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|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:19
|RAYSG
|43,56
|31.832.510
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|641.867.673
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.482.087
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.423.697
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|373.808.040
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.222.667
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|9.992.662
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|114,80
|3.803.384.215
|% 1,41
|
|THYAO
|236,50
|2.585.461.841
|% 0,64
|
|KONTR
|248,90
|2.431.834.562
|% -1,11
|
|EKGYO
|8,89
|2.146.091.591
|% 0,34
|
|SMRTG
|86,00
|2.042.216.365
|% 2,75
|
|EKGYO
|8,89
|2.149.307.445
|% 0,34
|
|CEMAS
|3,22
|369.631.357
|% 3,21
|
|GSDHO
|4,74
|512.584.488
|% 0,21
|
|FZLGY
|15,13
|1.446.903.236
|% 5,73
|
|YKBNK
|14,12
|889.319.035
|% 0,43
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9761
|26,9944
|% 0,18
|
|Euro
|29,5274
|29,5443
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,1849
|34,3563
|% 0,09
|
|Frank
|30,6292
|30,8137
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1767
|7,2127
|% 0,18
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,77
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,43
|
|Cumhuriyet
|11.195
|11.364
|-12,00
|
|Tam
|10.949
|11.029
|-75,00
|
|Yarım
|5.479
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,34
|20,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,43
|