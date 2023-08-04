***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin 137.600.000.-TL'sından 2.490.000.000.-TL'sına çıkartılmasına BDDK'dan yazılı onay alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180632BIST