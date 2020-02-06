***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler137.600 40.380 33.363 21.483 62.538 252.398Yeni Bakiye137.600 40.380 33.363 21.483 62.538 252.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-263 -263Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)84.750 84.750Kar Dağıtımı41.055 21.483 -62.538Yedeklere Aktarılan Tutarlar41.055 -41.055Diğer21.483 -21.483Dönem Sonu Bakiyeler137.600 40.380 -263 74.418 84.750 336.885Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler137.600 40.380 -263 74.418 84.750 336.885Yeni Bakiye137.600 40.380 -263 74.418 84.750 336.885Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-129 -129Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)103.217 103.217Kar Dağıtımı84.750 -84.750Yedeklere Aktarılan Tutarlar84.750 -84.750Dönem Sonu Bakiyeler137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ455.487 575.288FAKTORİNG GELİRLERİ16 455.487 575.288Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler441.537 570.979İskontolu182.668 363.595Diğer258.869 207.384Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar13.950 4.309İskontolu12.083 2.415Diğer1.867 1.894FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)21 -292.418 -373.539Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-230.146 -307.082Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.966 -10İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-52.504 -60.841Verilen Ücret ve Komisyonlar-7.802 -5.606BRÜT KAR (ZARAR)163.069 201.749ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -23.005 -21.750Personel Giderleri-9.965 -8.705Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-286 -148Genel İşletme Giderleri-12.754 -12.897BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)140.064 179.999DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 3.696.413 7.838.657Bankalardan Alınan Faizler1.016 122Türev Finansal İşlemler Karı28.786 36.368Kambiyo İşlemleri Karı3.631.785 7.786.015Diğer34.826 16.152KARŞILIK GİDERLERİ17 -71.481 -97.379Özel Karşılıklar-58.384 -93.304Diğer-13.097 -4.075DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -3.633.385 -7.812.599Türev Finansal İşlemlerden Zarar-33.450 -80.163Kambiyo İşlemleri Zararı-3.585.536 -7.713.175Diğer-14.399 -19.261NET FAALİYET KARI (ZARARI)131.611 108.678BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)131.611 108.678SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)19 -28.394 -23.928Cari Vergi Karşılığı-1.040 -38.268Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi12 -27.354Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi14.340SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)103.217 84.750DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI103.217 84.750Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları103.217 84.750Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı223.927 137.849Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri408.340 566.998Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-238.486 -362.107Alınan Ücret ve Komisyonlar16 13.950 4.309Elde Edilen Diğer Kazançlar34.826 16.072Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 33.191 28.134Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler18 -9.965 -8.705Ödenen Vergiler-30.593 -25.964Diğer12.664 -80.888Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-387.970 -264.090Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış546.812 -330.495Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış25.729 11.445Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)1.365 1.635Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)7.436 59Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-945.906 69.741Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-23.406 -16.475Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-164.043 -126.241YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller10-11 -1.664Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller10-11 231Diğer10-11 -3.389 -4.233Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.158 -5.897FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.093.000 369.016Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-923.282 -250.500Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit169.718 118.516Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi732 2.923Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.249 -10.699Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.604 25.303Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 17.853 14.604Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)103.217 84.750DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-129 -263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-129 -263Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-165 -337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36 74Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)103.088 84.487Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 11.262 6.591 17.853 3.157 11.447 14.604GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 22 22 3.609 3.609GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 1.342.006 187.069 1.529.075 1.922.465 210.959 2.133.424Faktoring Alacakları4 1.326.769 187.069 1.513.838 1.909.762 210.959 2.120.721İskontolu Faktoring Alacakları (Net)552.314 44.803 597.117 1.008.010 44.694 1.052.704Diğer Faktoring Alacakları774.455 142.266 916.721 901.752 166.265 1.068.017Takipteki Alacaklar4 67.779 67.779 245.141 245.141Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-52.542 -52.542 -232.438 -232.438ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 8.690 8.690 1.710 1.710MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 6.271 6.271 4.655 4.655YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI19 16.967 16.967 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 12.894 12.894 40.212 40.212DİĞER AKTİFLER14 4.957 148 5.105 13.708 166 13.874ARA TOPLAM1.403.069 193.808 1.596.877 1.989.516 222.572 2.212.088SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)15 15 844 844Satış Amaçlı15 15 844 844VARLIKLAR TOPLAMI1.403.084 193.808 1.596.892 1.990.360 222.572 2.212.932YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER5 810.124 73.352 883.476 1.355.338 81.298 1.436.636FAKTORİNG BORÇLARI7.064 537 7.601 6.123 113 6.236KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR7.730 7.730 294 294İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 210.230 210.230 387.128 387.128GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER8 2.367 2.367KARŞILIKLAR9 38.945 38.945 26.692 26.692Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.819 1.819 1.368 1.368Diğer Karşılıklar37.126 37.126 25.324 25.324CARİ VERGİ BORCU19 0 12.586 12.586ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER7 6.076 494 6.570 5.902 573 6.475ARA TOPLAM1.082.536 74.383 1.156.919 1.793.769 82.278 1.876.047SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR15 439.973 439.973 336.885 336.885Ödenmiş Sermaye137.600 137.600 137.600 137.600Sermaye Yedekleri40.380 40.380 40.380 40.380Diğer Sermaye Yedekleri40.380 40.380 40.380 40.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-392 -392 -263 -263Kar Yedekleri159.168 159.168 74.418 74.418Yasal Yedekler39.654 39.654 35.416 35.416Olağanüstü Yedekler119.514 119.514 39.002 39.002Kar veya Zarar103.217 103.217 84.750 84.750Dönem Net Kâr veya Zararı103.217 103.217 84.750 84.750YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.522.509 74.383 1.596.892 2.130.654 82.278 2.212.932Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ4 494.275 38.207 532.482 372.688 33.465 406.153RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ4 381.434 100.339 481.773 411.085 11.560 422.645ALINAN TEMİNATLAR42.928.581 6.360.727 49.289.308 38.447.708 5.385.963 43.833.671VERİLEN TEMİNATLAR25 543.611 543.611 539.964 539.964TAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR23 115.126 116.932 232.058 144.897 141.651 286.548Alım Satım Amaçlı İşlemler115.126 116.932 232.058 144.897 141.651 286.548Swap Alım Satım İşlemleri115.126 116.932 232.058 144.897 141.651 286.548EMANET KIYMETLER4 1.616.411 928.184 2.544.595 1.427.371 648.798 2.076.169NAZIM HESAPLAR TOPLAMI46.079.438 7.544.389 53.623.827 41.343.713 6.221.437 47.565.150http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817477BIST