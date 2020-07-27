***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
27.07.2020 21:01
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
137.600 40.380 -263 74.418 84.750 336.885
Yeni Bakiye
137.600 40.380 -263 74.418 84.750 -84.750
Kar Dağıtımı
84.750
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
84.750 -84.750
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 40.380 159.046 70.060 406.945
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973
Yeni Bakiye
137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.974
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.503 40.503
Kar Dağıtımı
-40.380 143.597 103.217
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-40.380 143.597 -103.217
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 -392 302.765 40.503 480.476
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 114.201 261.603 50.357 114.409
FAKTORİNG GELİRLERİ
114.201 261.603 50.357 114.409
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
112.825 251.360 49.774 109.356
İskontolu
54.029 105.479 26.547 38.191
Diğer
58.796 145.881 23.227 71.165
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.376 10.243 583 5.053
İskontolu
565 9.115 242 4.424
Diğer
811 1.128 341 629
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-50.158 -182.348 -20.219 -93.723
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-35.727 -145.757 -12.738 -74.846
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.060 -937 -524 -466
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-11.311 -32.312 -6.067 -16.179
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.060 -3.342 -890 -2.232
BRÜT KAR (ZARAR)
64.043 79.255 30.138 20.686
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -11.461 -17.727 -5.044 -12.922
Personel Giderleri
-5.489 -4.789 -2.192 -2.420
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-160 -242 -80 -133
Genel İşletme Giderleri
-5.812 -12.696 -2.772 -10.369
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
52.582 61.528 25.094 7.764
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
18 1.981.141 1.601.281 954.903 905.236
Bankalardan Alınan Faizler
35 902 25 691
Türev Finansal İşlemler Karı
4.025 17.354 2.921 12.341
Kambiyo İşlemleri Karı
1.968.882 1.582.052 948.858 891.675
Diğer
8.199 973 3.099 529
KARŞILIK GİDERLERİ
15 -11.327 -5.745 -3.027 -3.209
Özel Karşılıklar
-10.370 -2.990 -2.385 -2.023
Diğer
-957 -2.755 -642 -1.186
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -1.969.598 -1.567.238 -949.865 -869.325
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-23.202 -27.786 -12.114 -10.191
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.943.100 -1.539.452 -936.234 -859.134
Diğer
-3.296 -1.517
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
52.798 89.826 27.105 40.466
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.798 89.826 27.105 40.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
17 -12.295 -19.766 -6.244 -8.904
Cari Vergi Karşılığı
-10.662 -16.760 -5.119 -4.083
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
9 -1.633 -3.006 -1.125 -4.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
40.503 70.060 20.861 31.562
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
40.503 70.060 20.861 31.562
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
40.503 70.060 20.861 31.562
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
40.503 159.292
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
93.035 239.840
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-44.891 -153.192
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16 1.376 10.243
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4 0 36.277
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7.275 33.906
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.490 -17.727
Ödenen Vergiler
-10.662 -12.525
Diğer
-140 22.470
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.404 -88.134
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
199.018 359.420
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
17.439 15.128
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.367 772
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
789 7.521
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-224.468 -444.228
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.451 -26.747
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
37.099 71.158
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10-11 -2.193
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.193 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
182.000 455.520
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-215.000 -523.300
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-33.000 -67.780
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 1.324
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.906 4.702
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
17.853 14.604
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 19.759 19.306
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.503 70.060 20.861 31.562
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.503 70.060 20.861 31.562
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 11.842 7.917 19.759 11.262 6.591 17.853
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 34 34 22 22
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 1.120.711 211.919 1.332.630 1.342.006 187.069 1.529.075
Faktoring Alacakları
4 1.111.364 211.919 1.323.283 1.326.769 187.069 1.513.838
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
420.621 138.541 559.162 552.314 44.803 597.117
Diğer Faktoring Alacakları
690.743 73.378 764.121 774.455 142.266 916.721
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Takipteki Alacaklar
4 64.984 64.984 67.779 67.779
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-55.637 -55.637 -52.542 -52.542
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8.896 8.896 8.690 8.690
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.802 5.802 6.271 6.271
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 16.967 16.967
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 11.261 11.261 12.894 12.894
DİĞER AKTİFLER
12 11.867 277 12.144 4.957 148 5.105
ARA TOPLAM
1.170.413 220.113 1.390.526 1.403.069 193.808 1.596.877
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
15 0 15 15 0 15
Satış Amaçlı
15 15 15 15
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.170.428 220.113 1.390.541 1.403.084 193.808 1.596.892
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
5 587.653 74.154 661.807 810.124 73.352 883.476
FAKTORİNG BORÇLARI
7.845 2.123 9.968 7.064 537 7.601
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
8.519 8.519 7.730 7.730
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 179.698 179.698 210.230 210.230
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
8 256 256 2.367 2.367
KARŞILIKLAR
9 39.692 0 39.692 38.945 0 38.945
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
9 1.734 1.734 1.819 1.819
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
9 37.958 37.958 37.126 37.126
CARİ VERGİ BORCU
5.024 5.024 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7 4.524 577 5.101 6.076 494 6.570
ARA TOPLAM
833.211 76.854 910.065 1.082.536 74.383 1.156.919
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
480.476 0 480.476 439.973 0 439.973
Ödenmiş Sermaye
13 137.600 137.600 137.600 137.600
Sermaye Yedekleri
0 0 0 40.380 0 40.380
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 40.380 40.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-392 -392 -392 -392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
302.765 0 302.765 159.168 0 159.168
Yasal Yedekler
46.833 46.833 39.654 39.654
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
255.932 255.932 119.514 119.514
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
40.503 0 40.503 103.217 0 103.217
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
40.503 40.503 103.217 103.217
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.313.687 76.854 1.390.541 1.522.509 74.383 1.596.892
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4 469.570 24.136 493.706 494.275 38.207 532.482
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4 460.622 70.309 530.931 381.434 100.339 481.773
ALINAN TEMİNATLAR
44.497.655 7.357.225 51.854.880 42.928.581 6.360.727 49.289.308
VERİLEN TEMİNATLAR
23 516.432 516.432 543.611 543.611
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
140.817 140.008 280.825 115.126 116.932 232.058
Alım Satım Amaçlı İşlemler
140.817 140.008 280.825 115.126 116.932 232.058
Swap Alım Satım İşlemleri
140.817 140.008 280.825 115.126 116.932 232.058
EMANET KIYMETLER
4 1.637.739 1.212.004 2.849.743 1.616.411 928.184 2.544.595
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
47.722.835 8.803.682 56.526.517 46.079.438 7.544.389 53.623.827
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862202
BIST