***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler137.600 40.380 -263 74.418 84.750 336.885Yeni Bakiye137.600 40.380 -263 74.418 84.750 -84.750Kar Dağıtımı84.750Yedeklere Aktarılan Tutarlar84.750 -84.750Dönem Sonu Bakiyeler137.600 40.380 159.046 70.060 406.945Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973Yeni Bakiye137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.974Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40.503 40.503Kar Dağıtımı-40.380 143.597 103.217Yedeklere Aktarılan Tutarlar-40.380 143.597 -103.217Dönem Sonu Bakiyeler137.600 -392 302.765 40.503 480.476Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ14 114.201 261.603 50.357 114.409FAKTORİNG GELİRLERİ114.201 261.603 50.357 114.409Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler112.825 251.360 49.774 109.356İskontolu54.029 105.479 26.547 38.191Diğer58.796 145.881 23.227 71.165Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar1.376 10.243 583 5.053İskontolu565 9.115 242 4.424Diğer811 1.128 341 629FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-50.158 -182.348 -20.219 -93.723Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-35.727 -145.757 -12.738 -74.846Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.060 -937 -524 -466İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-11.311 -32.312 -6.067 -16.179Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.060 -3.342 -890 -2.232BRÜT KAR (ZARAR)64.043 79.255 30.138 20.686ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -11.461 -17.727 -5.044 -12.922Personel Giderleri-5.489 -4.789 -2.192 -2.420Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-160 -242 -80 -133Genel İşletme Giderleri-5.812 -12.696 -2.772 -10.369BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)52.582 61.528 25.094 7.764DİĞER FAALİYET GELİRLERİ18 1.981.141 1.601.281 954.903 905.236Bankalardan Alınan Faizler35 902 25 691Türev Finansal İşlemler Karı4.025 17.354 2.921 12.341Kambiyo İşlemleri Karı1.968.882 1.582.052 948.858 891.675Diğer8.199 973 3.099 529KARŞILIK GİDERLERİ15 -11.327 -5.745 -3.027 -3.209Özel Karşılıklar-10.370 -2.990 -2.385 -2.023Diğer-957 -2.755 -642 -1.186DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -1.969.598 -1.567.238 -949.865 -869.325Türev Finansal İşlemlerden Zarar-23.202 -27.786 -12.114 -10.191Kambiyo İşlemleri Zararı-1.943.100 -1.539.452 -936.234 -859.134Diğer-3.296 -1.517NET FAALİYET KARI (ZARARI)52.798 89.826 27.105 40.466BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.798 89.826 27.105 40.466SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)17 -12.295 -19.766 -6.244 -8.904Cari Vergi Karşılığı-10.662 -16.760 -5.119 -4.083Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi9 -1.633 -3.006 -1.125 -4.821SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)40.503 70.060 20.861 31.562DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI40.503 70.060 20.861 31.562Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları40.503 70.060 20.861 31.562Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı40.503 159.292Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri93.035 239.840Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-44.891 -153.192Alınan Ücret ve Komisyonlar16 1.376 10.243Elde Edilen Diğer Kazançlar4 0 36.277Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7.275 33.906Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.490 -17.727Ödenen Vergiler-10.662 -12.525Diğer-140 22.470Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.404 -88.134Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış199.018 359.420Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış17.439 15.128Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)2.367 772Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)789 7.521Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-224.468 -444.228Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.451 -26.747Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı37.099 71.158YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller10-11 -2.193Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.193 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit182.000 455.520Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-215.000 -523.300Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-33.000 -67.780Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 1.324Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.906 4.702Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar17.853 14.604Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 19.759 19.306Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)40.503 70.060 20.861 31.562DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.503 70.060 20.861 31.562Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 11.842 7.917 19.759 11.262 6.591 17.853GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 34 34 22 22GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 1.120.711 211.919 1.332.630 1.342.006 187.069 1.529.075Faktoring Alacakları4 1.111.364 211.919 1.323.283 1.326.769 187.069 1.513.838İskontolu Faktoring Alacakları (Net)420.621 138.541 559.162 552.314 44.803 597.117Diğer Faktoring Alacakları690.743 73.378 764.121 774.455 142.266 916.721Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0Kredi Kartları0 0Taksitli Ticari Krediler0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Takipteki Alacaklar4 64.984 64.984 67.779 67.779Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-55.637 -55.637 -52.542 -52.542ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8.896 8.896 8.690 8.690MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.802 5.802 6.271 6.271YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 16.967 16.967ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 11.261 11.261 12.894 12.894DİĞER AKTİFLER12 11.867 277 12.144 4.957 148 5.105ARA TOPLAM1.170.413 220.113 1.390.526 1.403.069 193.808 1.596.877SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)15 0 15 15 0 15Satış Amaçlı15 15 15 15Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.170.428 220.113 1.390.541 1.403.084 193.808 1.596.892YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER5 587.653 74.154 661.807 810.124 73.352 883.476FAKTORİNG BORÇLARI7.845 2.123 9.968 7.064 537 7.601KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR8.519 8.519 7.730 7.730İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)11 179.698 179.698 210.230 210.230GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER8 256 256 2.367 2.367KARŞILIKLAR9 39.692 0 39.692 38.945 0 38.945Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı9 1.734 1.734 1.819 1.819Genel Karşılıklar0 0Diğer Karşılıklar9 37.958 37.958 37.126 37.126CARİ VERGİ BORCU5.024 5.024 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER7 4.524 577 5.101 6.076 494 6.570ARA TOPLAM833.211 76.854 910.065 1.082.536 74.383 1.156.919SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ÖZKAYNAKLAR480.476 0 480.476 439.973 0 439.973Ödenmiş Sermaye13 137.600 137.600 137.600 137.600Sermaye Yedekleri0 0 0 40.380 0 40.380Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 40.380 40.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-392 -392 -392 -392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0Kar Yedekleri302.765 0 302.765 159.168 0 159.168Yasal Yedekler46.833 46.833 39.654 39.654Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler255.932 255.932 119.514 119.514Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar40.503 0 40.503 103.217 0 103.217Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0Dönem Net Kâr veya Zararı40.503 40.503 103.217 103.217Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.313.687 76.854 1.390.541 1.522.509 74.383 1.596.892Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ4 469.570 24.136 493.706 494.275 38.207 532.482RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ4 460.622 70.309 530.931 381.434 100.339 481.773ALINAN TEMİNATLAR44.497.655 7.357.225 51.854.880 42.928.581 6.360.727 49.289.308VERİLEN TEMİNATLAR23 516.432 516.432 543.611 543.611TAAHHÜTLER0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR140.817 140.008 280.825 115.126 116.932 232.058Alım Satım Amaçlı İşlemler140.817 140.008 280.825 115.126 116.932 232.058Swap Alım Satım İşlemleri140.817 140.008 280.825 115.126 116.932 232.058EMANET KIYMETLER4 1.637.739 1.212.004 2.849.743 1.616.411 928.184 2.544.595NAZIM HESAPLAR TOPLAMI47.722.835 8.803.682 56.526.517 46.079.438 7.544.389 53.623.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862202BIST