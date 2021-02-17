***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
17.02.2021 19:52
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
137.600 40.380 -263 74.418 84.750 336.885
Yeni Bakiye
137.600 40.380 -263 74.418 84.750 336.885
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-129 -129
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
103.217 103.217
Kar Dağıtımı
84.750 -84.750
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
84.750 -84.750
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973
Yeni Bakiye
137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-165 14.717 14.552
Kar Dağıtımı
-40.380 143.597 -103.217
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
143.597 -103.217
Diğer
-40.380
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 -557 302.765 14.717 454.525
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
228.492 455.487
FAKTORİNG GELİRLERİ
17 228.492 455.487
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
225.422 441.537
İskontolu
113.200 182.668
Diğer
112.222 258.869
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.070 13.950
İskontolu
979 12.083
Diğer
2.091 1.867
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -115.299 -292.418
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-87.039 -230.146
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-2.079 -1.966
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-21.762 -52.504
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-4.419 -7.802
BRÜT KAR (ZARAR)
113.193 163.069
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -23.227 -23.005
Personel Giderleri
-9.431 -9.965
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-61 -286
Genel İşletme Giderleri
-13.735 -12.754
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
89.966 140.064
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 6.626.127 3.696.413
Bankalardan Alınan Faizler
220 1.016
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.000
Türev Finansal İşlemler Karı
67.912 28.786
Kambiyo İşlemleri Karı
6.477.237 3.631.785
Diğer
77.758 34.826
KARŞILIK GİDERLERİ
18 -165.338 -71.481
Özel Karşılıklar
-151.293 -58.384
Diğer
-14.045 -13.097
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -6.529.808 -3.633.385
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-53.606 -33.450
Kambiyo İşlemleri Zararı
-6.467.592 -3.585.536
Diğer
-8.610 -14.399
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
20.947 131.611
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.947 131.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
20 -6.230 -28.394
Cari Vergi Karşılığı
-2.780 -1.040
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
13 -3.450 -27.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
14.717 103.217
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
14.717 103.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.717 103.217
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
177.292 223.927
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
215.603 408.340
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-115.704 -238.486
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17 3.070 13.950
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 34.826
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 75.097 33.191
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.224 -9.965
Ödenen Vergiler
-12.121 -30.593
Diğer
20.571 12.664
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.098 -387.970
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-1.280.880 546.812
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
34.713 25.729
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
4.488 1.365
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
426 7.436
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.223.143 -945.906
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10.012 -23.406
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
169.194 -164.043
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11-12 -1.220
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11-12 834 231
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
11-12 -67.406 -3.389
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-67.792 -3.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
107.000 1.093.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-215.000 -923.282
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.630
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-111.630 169.718
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
854 732
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-9.374 3.249
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
17.853 14.604
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 8.479 17.853
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.717 103.217
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-165 -129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-165 -129
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-207 -165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42 36
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.552 103.088
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 2.707 5.772 8.479 11.262 6.591 17.853
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 58.684 58.684 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
7 1.767 1.767 22 22
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 2.077.820 558.973 2.636.793 1.342.006 187.069 1.529.075
Faktoring Alacakları
5 2.077.820 558.973 2.636.793 1.326.769 187.069 1.513.838
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
656.329 176.417 832.746 552.314 44.803 597.117
Diğer Faktoring Alacakları
1.421.491 382.556 1.804.047 774.455 142.266 916.721
Finansman Kredileri
0 0 0
Tüketici Kredileri
0
Kredi Kartları
0
Taksitli Ticari Krediler
0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
Takipteki Alacaklar
5 63.238 16.328 79.566 67.779 67.779
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-63.238 -16.328 -79.566 -52.542 -52.542
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 7.130 7.130 8.690 8.690
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 5.609 5.609 6.271 6.271
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
20 8.744 8.744 16.967 16.967
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 9.486 9.486 12.894 12.894
DİĞER AKTİFLER
15 2.381 375 2.756 4.957 148 5.105
ARA TOPLAM
2.174.328 565.120 2.739.448 1.403.069 193.808 1.596.877
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
15 15 15 0 15
Satış Amaçlı
15 15 15 15
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.174.343 565.120 2.739.463 1.403.084 193.808 1.596.892
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
6 1.988.265 111.113 2.099.378 810.124 73.352 883.476
FAKTORİNG BORÇLARI
11.747 342 12.089 7.064 537 7.601
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
8.156 8.156 7.730 7.730
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 106.987 106.987 210.230 210.230
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
9 0 2.367 2.367
KARŞILIKLAR
10 52.840 52.840 38.945 0 38.945
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
10 1.857 1.857 1.819 1.819
Genel Karşılıklar
0
Diğer Karşılıklar
10 50.983 50.983 37.126 37.126
CARİ VERGİ BORCU
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
8 4.937 551 5.488 6.076 494 6.570
ARA TOPLAM
2.172.932 112.006 2.284.938 1.082.536 74.383 1.156.919
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ÖZKAYNAKLAR
454.525 454.525 439.973 0 439.973
Ödenmiş Sermaye
16 137.600 137.600 137.600 137.600
Sermaye Yedekleri
0 40.380 0 40.380
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 40.380 40.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-557 -557 -392 -392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
302.765 302.765 159.168 0 159.168
Yasal Yedekler
46.833 46.833 39.654 39.654
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
255.932 255.932 119.514 119.514
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
14.717 14.717 103.217 0 103.217
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0
Dönem Net Kâr veya Zararı
14.717 14.717 103.217 103.217
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.627.457 112.006 2.739.463 1.522.509 74.383 1.596.892
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5 433.801 106.114 539.915 494.275 38.207 532.482
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5 526.666 7.545 534.211 381.434 100.339 481.773
ALINAN TEMİNATLAR
47.528.902 8.377.532 55.906.434 42.928.581 6.360.727 49.289.308
VERİLEN TEMİNATLAR
26 680.920 680.920 543.611 543.611
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23 452.947 450.408 903.355 115.126 116.932 232.058
Alım Satım Amaçlı İşlemler
452.947 450.408 903.355 115.126 116.932 232.058
Swap Alım Satım İşlemleri
452.947 450.408 903.355 115.126 116.932 232.058
EMANET KIYMETLER
5 1.991.392 1.403.333 3.394.725 1.616.411 928.184 2.544.595
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
51.614.628 10.344.932 61.959.560 46.079.438 7.544.389 53.623.827
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910621
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