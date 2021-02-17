***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler137.600 40.380 -263 74.418 84.750 336.885Yeni Bakiye137.600 40.380 -263 74.418 84.750 336.885Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-129 -129Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)103.217 103.217Kar Dağıtımı84.750 -84.750Yedeklere Aktarılan Tutarlar84.750 -84.750Dönem Sonu Bakiyeler137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973Yeni Bakiye137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-165 14.717 14.552Kar Dağıtımı-40.380 143.597 -103.217Yedeklere Aktarılan Tutarlar143.597 -103.217Diğer-40.380Dönem Sonu Bakiyeler137.600 -557 302.765 14.717 454.525Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ228.492 455.487FAKTORİNG GELİRLERİ17 228.492 455.487Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler225.422 441.537İskontolu113.200 182.668Diğer112.222 258.869Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar3.070 13.950İskontolu979 12.083Diğer2.091 1.867FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)22 -115.299 -292.418Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-87.039 -230.146Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-2.079 -1.966İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-21.762 -52.504Verilen Ücret ve Komisyonlar-4.419 -7.802BRÜT KAR (ZARAR)113.193 163.069ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -23.227 -23.005Personel Giderleri-9.431 -9.965Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-61 -286Genel İşletme Giderleri-13.735 -12.754BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)89.966 140.064DİĞER FAALİYET GELİRLERİ21 6.626.127 3.696.413Bankalardan Alınan Faizler220 1.016Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.000Türev Finansal İşlemler Karı67.912 28.786Kambiyo İşlemleri Karı6.477.237 3.631.785Diğer77.758 34.826KARŞILIK GİDERLERİ18 -165.338 -71.481Özel Karşılıklar-151.293 -58.384Diğer-14.045 -13.097DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)21 -6.529.808 -3.633.385Türev Finansal İşlemlerden Zarar-53.606 -33.450Kambiyo İşlemleri Zararı-6.467.592 -3.585.536Diğer-8.610 -14.399NET FAALİYET KARI (ZARARI)20.947 131.611BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.947 131.611SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)20 -6.230 -28.394Cari Vergi Karşılığı-2.780 -1.040Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi13 -3.450 -27.354SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)14.717 103.217DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI14.717 103.217Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları14.717 103.217Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı177.292 223.927Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri215.603 408.340Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-115.704 -238.486Alınan Ücret ve Komisyonlar17 3.070 13.950Elde Edilen Diğer Kazançlar0 34.826Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 75.097 33.191Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-9.224 -9.965Ödenen Vergiler-12.121 -30.593Diğer20.571 12.664Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.098 -387.970Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-1.280.880 546.812Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış34.713 25.729Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)4.488 1.365Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)426 7.436Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.223.143 -945.906Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)10.012 -23.406Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı169.194 -164.043YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11-12 -1.220Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11-12 834 231Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarElden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarSatın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer11-12 -67.406 -3.389Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-67.792 -3.158FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit107.000 1.093.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-215.000 -923.282Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.630Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-111.630 169.718Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi854 732Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-9.374 3.249Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar17.853 14.604Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 8.479 17.853Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)14.717 103.217DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-165 -129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-165 -129Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-207 -165Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler42 36Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.552 103.088Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 2.707 5.772 8.479 11.262 6.591 17.853GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 58.684 58.684 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR7 1.767 1.767 22 22GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 2.077.820 558.973 2.636.793 1.342.006 187.069 1.529.075Faktoring Alacakları5 2.077.820 558.973 2.636.793 1.326.769 187.069 1.513.838İskontolu Faktoring Alacakları (Net)656.329 176.417 832.746 552.314 44.803 597.117Diğer Faktoring Alacakları1.421.491 382.556 1.804.047 774.455 142.266 916.721Finansman Kredileri0 0 0Tüketici KredileriKredi KartlarıTaksitli Ticari KredilerKiralama İşlemleri (Net)0 0 0Finansal Kiralama AlacaklarıFaaliyet Kiralaması AlacaklarıKazanılmamış Gelirler (-)İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarTakipteki Alacaklar5 63.238 16.328 79.566 67.779 67.779Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-63.238 -16.328 -79.566 -52.542 -52.542ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)Bağlı Ortaklıklar (Net)Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 7.130 7.130 8.690 8.690MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 5.609 5.609 6.271 6.271YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI20 8.744 8.744 16.967 16.967ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 9.486 9.486 12.894 12.894DİĞER AKTİFLER15 2.381 375 2.756 4.957 148 5.105ARA TOPLAM2.174.328 565.120 2.739.448 1.403.069 193.808 1.596.877SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)15 15 15 0 15Satış Amaçlı15 15 15 15Durdurulan Faaliyetlere İlişkinVARLIKLAR TOPLAMI2.174.343 565.120 2.739.463 1.403.084 193.808 1.596.892YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER6 1.988.265 111.113 2.099.378 810.124 73.352 883.476FAKTORİNG BORÇLARI11.747 342 12.089 7.064 537 7.601KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR8.156 8.156 7.730 7.730İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)14 106.987 106.987 210.230 210.230GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER9 0 2.367 2.367KARŞILIKLAR10 52.840 52.840 38.945 0 38.945Yeniden Yapılanma KarşılığıÇalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı10 1.857 1.857 1.819 1.819Genel KarşılıklarDiğer Karşılıklar10 50.983 50.983 37.126 37.126CARİ VERGİ BORCU0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER8 4.937 551 5.488 6.076 494 6.570ARA TOPLAM2.172.932 112.006 2.284.938 1.082.536 74.383 1.156.919SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış AmaçlıDurdurulan Faaliyetlere İlişkinÖZKAYNAKLAR454.525 454.525 439.973 0 439.973Ödenmiş Sermaye16 137.600 137.600 137.600 137.600Sermaye Yedekleri0 40.380 0 40.380Hisse Senedi İhraç PrimleriHisse Senedi İptal KarlarıDiğer Sermaye Yedekleri0 40.380 40.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-557 -557 -392 -392Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerKar Yedekleri302.765 302.765 159.168 0 159.168Yasal Yedekler46.833 46.833 39.654 39.654Statü YedekleriOlağanüstü Yedekler255.932 255.932 119.514 119.514Diğer Kar YedekleriKar veya Zarar14.717 14.717 103.217 0 103.217Geçmiş Yıllar Kar veya ZararıDönem Net Kâr veya Zararı14.717 14.717 103.217 103.217Kontrol Gücü Olmayan PaylarYÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.627.457 112.006 2.739.463 1.522.509 74.383 1.596.892Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ5 433.801 106.114 539.915 494.275 38.207 532.482RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ5 526.666 7.545 534.211 381.434 100.339 481.773ALINAN TEMİNATLAR47.528.902 8.377.532 55.906.434 42.928.581 6.360.727 49.289.308VERİLEN TEMİNATLAR26 680.920 680.920 543.611 543.611TAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR23 452.947 450.408 903.355 115.126 116.932 232.058Alım Satım Amaçlı İşlemler452.947 450.408 903.355 115.126 116.932 232.058Swap Alım Satım İşlemleri452.947 450.408 903.355 115.126 116.932 232.058EMANET KIYMETLER5 1.991.392 1.403.333 3.394.725 1.616.411 928.184 2.544.595NAZIM HESAPLAR TOPLAMI51.614.628 10.344.932 61.959.560 46.079.438 7.544.389 53.623.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910621BIST