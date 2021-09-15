***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973Yeni Bakiye137.600 40.380 -392 159.168 103.217 439.973Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 40.503 40.503Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Kar Dağıtımı-40.380 143.597 -103.217Yedeklere Aktarılan Tutarlar-40.380 143.597 -103.217Dönem Sonu Bakiyeler137.600 -392 302.765 40.503 480.476Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler137.600 -557 302.765 14.717 454.525Yeni Bakiye137.600 -557 302.765 14.717 454.525Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)71.794 71.794Kar Dağıtımı230 14.446 -14.676Yedeklere Aktarılan Tutarlar14.446 -14.676Diğer230 41Dönem Sonu Bakiyeler137.600 230 -557 317.211 41 71.794 526.319Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ160.635 114.201 86.405 50.357FAKTORİNG GELİRLERİ15 160.635 114.201 86.405 50.357Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler158.142 112.825 84.840 49.774İskontolu86.599 54.029 48.541 26.547Diğer71.543 58.796 36.299 23.227Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar2.493 1.376 1.565 583İskontolu829 565 531 242Diğer1.664 811 1.034 341FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-138.985 -50.158 -80.050 -20.219Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-108.109 -35.727 -61.827 -12.738Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.056 -1.060 -524 -524İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-25.857 -11.311 -15.388 -6.067Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.963 -2.060 -2.311 -890BRÜT KAR (ZARAR)21.650 64.043 6.355 30.138ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-15.034 -11.461 -8.221 -5.044Personel Giderleri17 -5.115 -5.489 -2.715 -2.192Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-265 -160 -174 -80Genel İşletme Giderleri-9.654 -5.812 -5.332 -2.772BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)6.616 52.582 -1.866 25.094DİĞER FAALİYET GELİRLERİ19 3.150.453 1.981.141 1.299.281 954.903Bankalardan Alınan Faizler2.433 35 2.403 25Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.969 0 1.493 0Türev Finansal İşlemler Karı65.026 4.025 15.983 2.921Kambiyo İşlemleri Karı3.028.561 1.968.882 1.238.825 948.858Diğer51.464 8.199 40.577 3.099KARŞILIK GİDERLERİ16 -13.073 -11.327 -6.399 -3.027Özel Karşılıklar-11.285 -10.370 -5.977 -2.385Diğer-1.788 -957 -422 -642DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -3.051.395 -1.969.598 -1.226.601 -949.865Türev Finansal İşlemlerden Zarar-67.339 -23.202 -21.970 -12.114Kambiyo İşlemleri Zararı-2.978.058 -1.943.100 -1.200.462 -936.234Diğer-5.998 -3.296 -4.169 -1.517NET FAALİYET KARI (ZARARI)92.601 52.798 64.415 27.105BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)92.601 52.798 64.415 27.105SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)18 -20.807 -12.295 -15.144 -6.244Cari Vergi Karşılığı-17.736 -10.662 -10.317 -5.119Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi11 -3.071 -1.633 -3.071 -1.125Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-1.756SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)71.794 40.503 49.271 20.861DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI71.794 40.503 49.271 20.861Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları71.794 40.503 49.271 20.861Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı71.794 40.503Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri165.456 93.035Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-139.735 -44.891Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar16 2.493 1.376Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 28.471 7.275Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.115 -5.490Ödenen Vergiler-7.852 -10.662Diğer28.076 -140Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim415.653 -3.404Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış26.408 199.018Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış4.897 17.439Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-3.102 2.367Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)372 789Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)370.679 -224.468Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)16.399 1.451Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı487.447 37.099YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIElden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller10-11 -5.696 -2.193Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.696 -2.193FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit370.600 182.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-107.000 -215.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit263.600 -33.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)745.351 1.906Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.479 17.853Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 753.830 19.759Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)71.794 40.503 49.271 20.861DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.794 40.503 49.271 20.861Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP BANKASI3 5.403 748.427 753.830 2.707 5.772 8.479GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 61.653 0 61.653 58.684 58.684TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR7 9.381 0 9.381 1.767 1.767GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 2.069.101 520.897 2.589.998 2.077.820 558.973 2.636.793Faktoring Alacakları5 2.069.101 520.897 2.589.998 2.077.820 558.973 2.636.793İskontolu Faktoring Alacakları (Net)722.081 134.711 856.792 656.329 176.417 832.746Diğer Faktoring Alacakları1.347.020 386.186 1.733.206 1.421.491 382.556 1.804.047Takipteki Alacaklar5 62.380 0 62.380 63.238 16.328 79.566Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-62.380 0 -62.380 -63.238 -16.328 -79.566ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.860 0 6.860 7.130 7.130MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8.444 0 8.444 5.609 5.609YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 8.744 8.744ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI11 6.414 0 6.414 9.486 9.486DİĞER AKTİFLER13 3.372 263 3.635 2.381 375 2.756ARA TOPLAM2.170.628 1.269.587 3.440.215 2.174.328 565.120 2.739.448SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)15 0 15 15 15Satış Amaçlı15 0 15Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.170.643 1.269.587 3.440.230 2.174.343 565.120 2.739.463YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER6 2.342.139 125.970 2.468.109 1.988.265 111.113 2.099.378FAKTORİNG BORÇLARI8.911 76 8.987 11.747 342 12.089KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR8.528 0 8.528 8.156 0 8.156İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)12 371.785 0 371.785 106.987 0 106.987GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER9 3.719 3.719 0 0 0KARŞILIKLAR10 34.400 0 34.400 52.840 0 52.840Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı2.123 0 2.123 1.857 1.857Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar10 32.277 0 32.277 50.983 0 50.983CARİ VERGİ BORCU9.884 0 9.884 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER8 7.730 769 8.499 4.937 551 5.488ARA TOPLAM2.787.096 126.815 2.913.911 2.172.932 112.006 2.284.938SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR526.319 0 526.319 454.525 0 454.525Ödenmiş Sermaye14 137.600 0 137.600 137.600 0 137.600Sermaye Yedekleri230 0 230 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri230 0 230 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-557 0 -557 -557 0 -557Kar Yedekleri317.211 0 317.211 302.765 0 302.765Yasal Yedekler47.567 0 47.567 46.833 46.833Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler269.644 0 269.644 255.932 0 255.932Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0Kar veya Zarar71.835 0 71.835 14.717 0 14.717Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı41 0 41 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı71.794 0 71.794 14.717 0 14.717YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.313.415 126.815 3.440.230 2.627.457 112.006 2.739.463Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ5 416.331 114.395 530.726 433.801 106.114 539.915RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ5 519.685 18.298 537.983 526.666 7.545 534.211ALINAN TEMİNATLAR52.547.835 10.074.036 62.621.871 47.528.902 8.377.532 55.906.434VERİLEN TEMİNATLAR23 748.588 0 748.588 680.920 0 680.920TAAHHÜTLER0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.153.714 1.139.743 2.293.457 452.947 450.408 903.355Alım Satım Amaçlı İşlemler1.153.714 1.139.743 2.293.457 452.947 450.408 903.355Alım Satım Opsiyon İşlemleri1.153.714 1.139.743 2.293.457 452.947 450.408 903.355EMANET KIYMETLER5 2.150.815 1.749.081 3.899.896 1.991.392 1.403.333 3.394.725NAZIM HESAPLAR TOPLAMI57.536.968 13.095.553 70.632.521 51.614.628 10.344.932 61.959.560http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964028BIST