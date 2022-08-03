***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDiğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler137.600 -557 302.765 14.717 454.525TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-49.532 -49.532Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-49.532 -49.532Yeni Bakiye137.600 -557 302.765 -49.532 14.717 404.993Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)47.913 47.913Kar Dağıtımı14.487Dağıtılan Temettü230 -14.717Yedeklere Aktarılan Tutarlar230 14.487Dönem Sonu Bakiyeler137.600 230 -557 317.252 -49.532 47.913 452.906Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler137.600 230 -511 166.952 -49.533 46.440 301.179Yeni Bakiye137.600 230 -511 166.952 -49.532 46.440 301.179Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24 93.803 93.827Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)46.440 -46.440Diğer46.440 -46.440Dönem Sonu Bakiyeler137.600 230 -487 166.952 -3.093 93.803 395.005Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ14 276.048 160.635FAKTORİNG GELİRLERİ276.048 160.635Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler270.841 158.142İskontolu150.508 86.599Diğer120.333 71.543Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar5.207 2.493İskontolu1.329 829Diğer3.878 1.664FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİTASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-218.497 -138.985Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-156.090 -108.109Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-978 -1.056İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-53.346 -25.857Verilen Ücret ve Komisyonlar-8.083 -3.963BRÜT KAR (ZARAR)57.551 21.650ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -20.272 -15.034Personel Giderleri-9.092 -5.115Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-659 -265Genel İşletme Giderleri-10.521 -9.654BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)37.279 6.616DİĞER FAALİYET GELİRLERİ18 8.712.096 3.139.168Bankalardan Alınan Faizler113 2.433Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.925 2.969Türev Finansal İşlemler Karı29.043 65.026Kambiyo İşlemleri Karı8.643.371 3.028.561Diğer37.644 40.179KARŞILIK GİDERLERİ15 -17.675 -35.688Beklenen Zarar Karşılıkları-14.825 -33.900Diğer-2.850 -1.788DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)18 -8.617.513 -3.051.395Türev Finansal İşlemlerden Zarar-129.614 -67.339Kambiyo İşlemleri Zararı-8.482.045 -2.978.058Diğer-5.854 -5.998NET FAALİYET KARI (ZARARI)114.187 58.701BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)114.187 58.701SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)17 -20.384 -10.788Cari Vergi Karşılığı-42.936 -21.684Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi10 22.552 10.896SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)93.803 47.913DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI93.803 47.913Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar93.803 47.913Ana Ortaklık PaylarıHisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı136.018 71.794Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri269.688 165.456Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-218.269 -138.679Alınan Ücret ve Komisyonlar14 5.207 2.493Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 13.646 28.471Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-9.092 -5.115Ödenen Vergiler-34.136 -7.852Diğer108.974 27.020Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-252.007 415.653Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-1.169.557 26.408Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-31.958 4.897Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)2.106 -3.102Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-203 372Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)890.854 370.679Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)56.751 16.399Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-115.989 487.447YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-2.562 -5.696Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.562 -5.696FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit523.074 370.600Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-408.000 -107.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit115.074 263.600Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.618Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.859 745.351Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar29.264 8.479Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 27.405 753.830Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)93.803 47.913DİĞER KAPSAMLI GELİRLER24Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)93.827 47.913 0 0Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 7.576 19.829 27.405 1.748 27.516 29.264GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 2.964 2.964 18.938 18.938GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 2.770.409 1.244.946 4.015.355 1.762.038 1.092.924 2.854.962Faktoring Alacakları4 2.768.167 1.387.275 4.155.442 1.766.377 1.236.030 3.002.407İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.470.617 132.913 1.603.530 963.657 125.133 1.088.790Diğer Faktoring Alacakları1.297.550 1.254.362 2.551.912 802.720 1.110.897 1.913.617Takipteki Alacaklar4 81.881 25.927 107.808 64.988 21.979 86.967Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-79.639 -168.256 -247.895 -69.327 -165.085 -234.412ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.816 5.816 5.964 5.964MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10.612 10.612 11.899 11.899YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 1.358 1.358ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 55.724 55.724 33.147 33.147DİĞER AKTİFLER12 6.940 396 7.336 3.740 216 3.956ARA TOPLAM2.860.041 1.265.171 4.125.212 1.838.832 1.120.656 2.959.488SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)15 15 15 15Satış Amaçlı15 15 15 15VARLIKLAR TOPLAMI2.860.056 1.265.171 4.125.227 1.838.847 1.120.656 2.959.503YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER5 2.588.590 494.182 3.082.772 2.059.218 134.648 2.193.866FAKTORİNG BORÇLARI12.279 368 12.647 10.341 200 10.541TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLARKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR7.707 7.707 7.910 7.910İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)11 523.400 523.400 407.128 407.128GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER8 34.201 34.201KARŞILIKLAR9 32.371 32.371 28.943 28.943Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.252 3.252 2.594 2.594Diğer Karşılıklar9 29.119 29.119 26.349 26.349CARİ VERGİ BORCU25.261 25.261ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER7 10.814 1.049 11.863 8.926 1.010 9.936ARA TOPLAM3.234.623 495.599 3.730.222 2.522.466 135.858 2.658.324SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR395.005 395.005 301.179 301.179Ödenmiş Sermaye13 137.600 137.600 137.600 137.600Sermaye Yedekleri230 230 230 230Diğer Sermaye Yedekleri230 230 230 230Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-487 -487 -511 -511Kar Yedekleri166.952 166.952 166.952 166.952Yasal Yedekler64.269 64.269 64.269 64.269Olağanüstü Yedekler102.683 102.683 102.683 102.683Kar veya Zarar90.710 90.710 -3.092 -3.092Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-3.093 -3.093 -49.532 -49.532Dönem Net Kâr veya Zararı93.803 93.803 46.440 46.440YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI3.629.628 495.599 4.125.227 2.823.645 135.858 2.959.503Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ4 508.913 245.815 754.728 514.546 141.520 656.066RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ4 1.143.231 31.845 1.175.076 534.048 19.045 553.093TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİALINAN TEMİNATLAR63.352.284 22.516.477 85.868.761 56.107.824 17.056.594 73.164.418VERİLEN TEMİNATLAR21 910.643 910.643 845.101 845.101TAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAR692.473 716.270 1.408.743 1.033.116 1.012.277 2.045.393Alım Satım Amaçlı İşlemler692.473 716.270 1.408.743 1.033.116 1.012.277 2.045.393Swap Alım Satım İşlemleri692.473 716.270 1.408.743 1.033.116 1.012.277 2.045.393EMANET KIYMETLER4 3.210.479 3.736.941 6.947.420 2.571.076 2.831.008 5.402.084NAZIM HESAPLAR TOPLAMI69.818.023 27.247.348 97.065.371 61.605.711 21.060.444 82.666.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051662BIST