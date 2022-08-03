***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
03.08.2022 21:20
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
137.600 -557 302.765 14.717 454.525
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-49.532 -49.532
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-49.532 -49.532
Yeni Bakiye
137.600 -557 302.765 -49.532 14.717 404.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.913 47.913
Kar Dağıtımı
14.487
Dağıtılan Temettü
230 -14.717
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
230 14.487
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 230 -557 317.252 -49.532 47.913 452.906
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
137.600 230 -511 166.952 -49.533 46.440 301.179
Yeni Bakiye
137.600 230 -511 166.952 -49.532 46.440 301.179
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 93.803 93.827
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
46.440 -46.440
Diğer
46.440 -46.440
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600 230 -487 166.952 -3.093 93.803 395.005
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 276.048 160.635
FAKTORİNG GELİRLERİ
276.048 160.635
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
270.841 158.142
İskontolu
150.508 86.599
Diğer
120.333 71.543
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.207 2.493
İskontolu
1.329 829
Diğer
3.878 1.664
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-218.497 -138.985
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-156.090 -108.109
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-978 -1.056
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-53.346 -25.857
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-8.083 -3.963
BRÜT KAR (ZARAR)
57.551 21.650
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -20.272 -15.034
Personel Giderleri
-9.092 -5.115
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-659 -265
Genel İşletme Giderleri
-10.521 -9.654
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
37.279 6.616
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
18 8.712.096 3.139.168
Bankalardan Alınan Faizler
113 2.433
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.925 2.969
Türev Finansal İşlemler Karı
29.043 65.026
Kambiyo İşlemleri Karı
8.643.371 3.028.561
Diğer
37.644 40.179
KARŞILIK GİDERLERİ
15 -17.675 -35.688
Beklenen Zarar Karşılıkları
-14.825 -33.900
Diğer
-2.850 -1.788
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -8.617.513 -3.051.395
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-129.614 -67.339
Kambiyo İşlemleri Zararı
-8.482.045 -2.978.058
Diğer
-5.854 -5.998
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
114.187 58.701
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
114.187 58.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
17 -20.384 -10.788
Cari Vergi Karşılığı
-42.936 -21.684
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10 22.552 10.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
93.803 47.913
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
93.803 47.913
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
93.803 47.913
Ana Ortaklık Payları
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
136.018 71.794
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
269.688 165.456
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-218.269 -138.679
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14 5.207 2.493
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 13.646 28.471
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.092 -5.115
Ödenen Vergiler
-34.136 -7.852
Diğer
108.974 27.020
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-252.007 415.653
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-1.169.557 26.408
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-31.958 4.897
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.106 -3.102
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-203 372
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
890.854 370.679
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
56.751 16.399
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-115.989 487.447
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-2.562 -5.696
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.562 -5.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
523.074 370.600
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-408.000 -107.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
115.074 263.600
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.618
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.859 745.351
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
29.264 8.479
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 27.405 753.830
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
93.803 47.913
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
24
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.827 47.913 0 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 7.576 19.829 27.405 1.748 27.516 29.264
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 2.964 2.964 18.938 18.938
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 2.770.409 1.244.946 4.015.355 1.762.038 1.092.924 2.854.962
Faktoring Alacakları
4 2.768.167 1.387.275 4.155.442 1.766.377 1.236.030 3.002.407
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.470.617 132.913 1.603.530 963.657 125.133 1.088.790
Diğer Faktoring Alacakları
1.297.550 1.254.362 2.551.912 802.720 1.110.897 1.913.617
Takipteki Alacaklar
4 81.881 25.927 107.808 64.988 21.979 86.967
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-79.639 -168.256 -247.895 -69.327 -165.085 -234.412
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.816 5.816 5.964 5.964
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10.612 10.612 11.899 11.899
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 1.358 1.358
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 55.724 55.724 33.147 33.147
DİĞER AKTİFLER
12 6.940 396 7.336 3.740 216 3.956
ARA TOPLAM
2.860.041 1.265.171 4.125.212 1.838.832 1.120.656 2.959.488
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
15 15 15 15
Satış Amaçlı
15 15 15 15
VARLIKLAR TOPLAMI
2.860.056 1.265.171 4.125.227 1.838.847 1.120.656 2.959.503
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
5 2.588.590 494.182 3.082.772 2.059.218 134.648 2.193.866
FAKTORİNG BORÇLARI
12.279 368 12.647 10.341 200 10.541
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
7.707 7.707 7.910 7.910
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 523.400 523.400 407.128 407.128
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
8 34.201 34.201
KARŞILIKLAR
9 32.371 32.371 28.943 28.943
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.252 3.252 2.594 2.594
Diğer Karşılıklar
9 29.119 29.119 26.349 26.349
CARİ VERGİ BORCU
25.261 25.261
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7 10.814 1.049 11.863 8.926 1.010 9.936
ARA TOPLAM
3.234.623 495.599 3.730.222 2.522.466 135.858 2.658.324
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
395.005 395.005 301.179 301.179
Ödenmiş Sermaye
13 137.600 137.600 137.600 137.600
Sermaye Yedekleri
230 230 230 230
Diğer Sermaye Yedekleri
230 230 230 230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-487 -487 -511 -511
Kar Yedekleri
166.952 166.952 166.952 166.952
Yasal Yedekler
64.269 64.269 64.269 64.269
Olağanüstü Yedekler
102.683 102.683 102.683 102.683
Kar veya Zarar
90.710 90.710 -3.092 -3.092
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-3.093 -3.093 -49.532 -49.532
Dönem Net Kâr veya Zararı
93.803 93.803 46.440 46.440
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.629.628 495.599 4.125.227 2.823.645 135.858 2.959.503
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4 508.913 245.815 754.728 514.546 141.520 656.066
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4 1.143.231 31.845 1.175.076 534.048 19.045 553.093
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
63.352.284 22.516.477 85.868.761 56.107.824 17.056.594 73.164.418
VERİLEN TEMİNATLAR
21 910.643 910.643 845.101 845.101
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
692.473 716.270 1.408.743 1.033.116 1.012.277 2.045.393
Alım Satım Amaçlı İşlemler
692.473 716.270 1.408.743 1.033.116 1.012.277 2.045.393
Swap Alım Satım İşlemleri
692.473 716.270 1.408.743 1.033.116 1.012.277 2.045.393
EMANET KIYMETLER
4 3.210.479 3.736.941 6.947.420 2.571.076 2.831.008 5.402.084
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
69.818.023 27.247.348 97.065.371 61.605.711 21.060.444 82.666.155
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051662
BIST