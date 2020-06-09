***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
09.06.2020 16:29
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
27/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
09/06/2020
Saati
10:15
Adresi
BÜYÜKDERE CADDESİ NO 141 ESENTEPE ŞİŞLİ İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yeni yönetim kurulunun seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi. 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması. 5. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Şirketimiz 09.06.2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapmış olup, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz 09.06.2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapmış olup, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850140
BIST
17:46109.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -529,17
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
17:466,7985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
17:467,7211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0546
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7255
En Düşük
7,6354
17:46375,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 5,12
|Açılış
|: 375,86
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.322.183
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|2.981.446
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|BIZIM
|18,02
|419.233.968
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|MAALT
|80,25
|43.291.384
|% -8,49
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|DOBUR
|11,66
|680.845
|% -4,97
|
|EKGYO
|1,86
|1.248.303.665
|% 6,90
|
|GSRAY
|3,87
|897.044.637
|% 3,48
|
|GARAN
|8,14
|864.252.132
|% -1,45
|
|THYAO
|12,65
|477.486.649
|% 0,08
|
|IHLGM
|1,40
|460.117.498
|% 5,26
|
|EKGYO
|1,86
|1.248.303.665
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,40
|460.117.498
|% 5,26
|
|GSRAY
|3,87
|897.044.637
|% 3,48
|
|KARSN
|2,01
|395.406.118
|% 5,24
|
|IHLAS
|0,74
|106.964.141
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6269
|8,6701
|% 0,18
|
|Frank
|7,1331
|7,1761
|% 1,04
|
|Riyal
|1,8072
|1,8163
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|21,51
|
|Altın Gr.
|376
|376
|5,40
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.466
|31,00
|
|Tam
|2.508
|2.537
|35,80
|
|Yarım
|1.224
|1.235
|13,70
|
|Çeyrek
|612
|619
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,01
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|-0,28
|