***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi27/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih09/06/2020Saati10:15AdresiBÜYÜKDERE CADDESİ NO 141 ESENTEPE ŞİŞLİ İSTANBULGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yeni yönetim kurulunun seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi. 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması. 5. Dilek ve görüşler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularŞirketimiz 09.06.2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapmış olup, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ektedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz 09.06.2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapmış olup, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850140BIST