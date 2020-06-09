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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

09.06.2020 16:29
GÜNCEL HABERLER



***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
27/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
09/06/2020
Saati
10:15
Adresi
BÜYÜKDERE CADDESİ NO 141 ESENTEPE ŞİŞLİ İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yeni yönetim kurulunun seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi. 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması. 5. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Şirketimiz 09.06.2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapmış olup, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimiz 09.06.2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapmış olup, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850140


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Riyal 1,8072 1,8163 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.721 21,51  
Altın Gr. 376 376 5,40  
Cumhuriyet 2.436 2.466 31,00  
Tam 2.508 2.537 35,80  
Yarım 1.224 1.235 13,70  
Çeyrek 612 619 8,00  
Gümüş.Ons 17,72 17,75 -0,04  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 0,01  
B. Petrol 40,52 40,52 -0,28  
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