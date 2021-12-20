***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/12/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih20/12/2021Saati14:30AdresiBüyükdere Caddesi N141 Esentepe/İSTANBULGündem1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Caner GÜNİNDİ'nin, Oy Toplayıcılığı'na Oktay VERİR'in, Tutanak Yazmanlığı'na İlknur TÜYSÜZ'ün seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Deniz Faktoring A.Ş'nin 2020 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karına eklenmeyerek sehven Geçmiş Yıl karı hesabında kalan 41.395,93.-TL'den Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 2.069,80.-TL kanuni yedek akçe ayrılarak kalan 39.326,13.–TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe hesabına aktarılmasına, Deniz Faktoring A.Ş'nin Olağanüstü Yedek Akçelerde bulunan 269,643,628.90.-TL'sının 167.000.000.-TL'lık kısmından Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2'inci maddesi uyarınca %10 oranında 16.700.000.-TL'lik ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 150.300.000.-TL'nin ortaklara payları oranında dağıtılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. 4- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 14.40'da beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur. Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularHazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 137.600.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 137.600.000 adet paydan 10,75.-TL'lık sermayeye karşılık 10,75 adet payın toplantıda asaleten, 137.599.989,25.-TL'lık sermayeye karşılık 137.599.989,25 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 137.600.000 payın toplantıda temsil olunduğunun Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.Genel Kurul Tescil Tarihi20/12/2021AçıklamalarŞirketimiz 20.12.2021 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapmış olup, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984875BIST