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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

20.12.2021 19:36
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
10/12/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
20/12/2021
Saati
14:30
Adresi
Büyükdere Caddesi N141 Esentepe/İSTANBUL
Gündem
1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Caner GÜNİNDİ'nin, Oy Toplayıcılığı'na Oktay VERİR'in, Tutanak Yazmanlığı'na İlknur TÜYSÜZ'ün seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Deniz Faktoring A.Ş'nin 2020 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karına eklenmeyerek sehven Geçmiş Yıl karı hesabında kalan 41.395,93.-TL'den Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 2.069,80.-TL kanuni yedek akçe ayrılarak kalan 39.326,13.–TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe hesabına aktarılmasına, Deniz Faktoring A.Ş'nin Olağanüstü Yedek Akçelerde bulunan 269,643,628.90.-TL'sının 167.000.000.-TL'lık kısmından Türk Ticaret Kanunu'nun 519/2'inci maddesi uyarınca %10 oranında 16.700.000.-TL'lik ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 150.300.000.-TL'nin ortaklara payları oranında dağıtılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. 4- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 14.40'da beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur. Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 137.600.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 137.600.000 adet paydan 10,75.-TL'lık sermayeye karşılık 10,75 adet payın toplantıda asaleten, 137.599.989,25.-TL'lık sermayeye karşılık 137.599.989,25 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 137.600.000 payın toplantıda temsil olunduğunun Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
20/12/2021
Açıklamalar

Şirketimiz 20.12.2021 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapmış olup, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984875


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