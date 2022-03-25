***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi09/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih25/03/2022Saati11:30AdresiBüyükdere Caddesi N141 Esentepe/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2021 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve kabul ya da reddi hakkında karar alınması. 4. Kar hakkında karar alınması. 5. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Cem DEMİRAĞ'ın ibrası ile Cem DEMİRAĞ'ın yerine atanan Sinan YILMAZ'ın atamasının onaylanması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 7. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması. 8. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. 9. Dilek ve görüşler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup, alınan kararlar ekte sunulan Toplantı Tutanağında yer almaktadırGenel Kurul Tescil Tarihi25/03/2022Açıklamalar25.03.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul ve Ekleri.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013293BIST