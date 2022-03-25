Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.03.2022 22:45
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
09/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
25/03/2022
Saati
11:30
Adresi
Büyükdere Caddesi N141 Esentepe/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2021 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve kabul ya da reddi hakkında karar alınması. 4. Kar hakkında karar alınması. 5. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Cem DEMİRAĞ'ın ibrası ile Cem DEMİRAĞ'ın yerine atanan Sinan YILMAZ'ın atamasının onaylanması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 7. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması. 8. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. 9. Dilek ve görüşler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup, alınan kararlar ekte sunulan Toplantı Tutanağında yer almaktadır
Genel Kurul Tescil Tarihi
25/03/2022
Açıklamalar

25.03.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul ve Ekleri.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013293


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.176
Değişim :  -0,03% |  -0,69
Açılış :  2.180  
Önceki Kapanış :  2.176  
En Yüksek
2.195 En Düşük
2.174
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARSN 4,95 1.416.013.711 % 10,00  
ACSEL 29,04 36.251.580 % 10,00  
PKENT 255,60 117.490.351 % 9,98  
SERVE 16,57 555.907 % 9,95  
ULUSE 77,45 54.811.762 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8289 14,8310 % 0,05  
Euro 16,2901 16,3213 % -0,04  
Sterlin 19,5096 19,6074 % 0,15  
Frank 15,8777 15,9734 % 0,09  
Riyal 3,9429 3,9626 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.955 -2,25  
Altın Gr. 932 932 -0,38  
Cumhuriyet 6.173 6.266 -9,00  
Tam 6.140 6.293 -14,44  
Yarım 2.968 3.044 -6,99  
Çeyrek 1.489 1.522 -3,49  
Gümüş.Ons 25,40 25,42 -0,12  
Gümüş Gr. 12,11 12,12 -0,05  
B. Petrol 119 119 0,44  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru