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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

23.03.2023 17:50
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
23/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
23/03/2023
Saati
10:30
Adresi
Büyükdere Caddesi N 141 Esentepe/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2022 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve kabul ya da reddi hakkında karar alınması. 4. Kar hakkında karar alınması. 5. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Hayri CANSEVER'in ibrası ile Hayri CANSEVER'in yerine atanan Engin ESKİDUMAN'ın atamasının onaylanması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yeni yönetim kurulunun seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi. 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması. 9. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması. 10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup, alınan kararlar ekte sunulan Toplantı Tutanağında yer almaktadır
Genel Kurul Tescil Tarihi
23/03/2023
Açıklamalar

23/03/2023 Tarihli Olağan Genel Kurul ve ekleri.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127452


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Tam 8.234 8.336 76,00  
Yarım 4.036 4.079 37,00  
Çeyrek 2.018 2.040 19,00  
Gümüş.Ons 23,08 23,11 0,12  
Gümüş Gr. 14,17 14,19 0,11  
B. Petrol 76,14 76,14 -0,55  
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