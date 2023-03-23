***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi23/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022Tarih23/03/2023Saati10:30AdresiBüyükdere Caddesi N 141 Esentepe/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2022 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve kabul ya da reddi hakkında karar alınması. 4. Kar hakkında karar alınması. 5. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Hayri CANSEVER'in ibrası ile Hayri CANSEVER'in yerine atanan Engin ESKİDUMAN'ın atamasının onaylanması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve yeni yönetim kurulunun seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi. 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması. 9. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması. 10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup, alınan kararlar ekte sunulan Toplantı Tutanağında yer almaktadırGenel Kurul Tescil Tarihi23/03/2023Açıklamalar23/03/2023 Tarihli Olağan Genel Kurul ve ekleri.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127452BIST