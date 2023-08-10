***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/05/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2023Tarih10/08/2023Saati10:15AdresiBüyükdere Caddesi N 141 Esentepe/İstanbulGündem1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Caner GÜNİNDİ'nin, Oy Toplayıcılığı'na Eda AYDIN'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Oktay VERİR'in seçilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun E-12509071-103.01.04-90456 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığının 04/08/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00087853604 sayılı yazısı ile izin verilmiş bulunmakla Şirketimiz sermayesinin 137.600.000.-(Yüzotuzyedimilyonaltıyüzbin) TL'sından 2.490.000.000.-(İkimilyardörtyüzdoksanmilyon) TL'sına çıkartılması ve Esas Sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususlarında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Esas Sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmamasına ve Şirketimiz sermayesinin 137.600.000.-(Yüzotuzyedimilyonaltıyüzbin) TL'sından 2.490.000.000.-(İkimilyardörtyüzdoksanmilyon) TL'sına çıkartılmasına Artırılan sermayenin • 230.402,51.-TL'lik kısmının Gayrımenkul Satış Kazancı Fonundan, • 352.169.597,49.-TL'lik kısmının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından, • Nakit olarak arttırılacak 2.000.000.000.-TL'lik kısmının ise şirketimiz ortağı Denizbank A.Ş.'den sermaye avansı olarak alınarak Diğer Alacaklı Geçici Hesaba aktarılan bedelden, karşılanmasına ve bu kapsamda şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4. ve 6. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesineAlınan Kararlar / Görüşülen Konular4- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10.30'da beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur. Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.Genel Kurul Tescil Tarihi11/08/2023Açıklamalar10/08/2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul ve ekleri.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183724BIST