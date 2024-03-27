***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi06/03/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2023Tarih27/03/2024Saati09.30AdresiBüyükdere Caddesi N141 Esentepe/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2. Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2023 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve kabul ya da reddi hakkında karar alınması. 4. Kar hakkında karar alınması. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması. 7. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması. 8. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. 9. Dilek ve görüşler.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İlknur TÜYSÜZ'ün, Oy Toplayıcılığı'na Evren MENTEŞE'nin, Tutanak Yazmanlığı'na Caner GÜNİNDİ'nin seçilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Bilanço ve Gelir Tablosunu havi 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 4- Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan gündemin 4.maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Deniz Faktoring A.Ş'nin 2023 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı olan 973.425.442,49.-TL'den - Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 48.671.272,12.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, Kalan 924.754.170,37.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. 2.489.999.961,72 adet paya sahip Denizbank A.Ş. temsilcisi söz alarak istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mustafa ŞAHAN'ın görev yaptığı 1 Ocak 2015 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki döneme ilişkin incelemelerin sürmesi ve ilgili dönem yöneticileri aleyhine sorumluluk davası açılmış ve davanın devam ediyor olması dolayısıyla Mustafa ŞAHAN ve aynı dönemde görev yapan yönetim kurulu üyeleri Derya KUMRU, Selim Efe TEOMAN ve Iskander MIRGALIMOV'un 2015 yılı dönemine ilişkin faaliyetleri için ibraları hususunun bu süreçlerin neticelenmesi sonrası görüşülmek üzere ileriye bırakılmasını, Yönetim Kurulu üyeleri Derya KUMRU, Selim Efe TEOMAN, Sinan YILMAZ, Murat KULAKSIZ, Mehmet AYDOĞDU, Hacı Mehmet OFLAZ ve Engin ESKİDUMAN'ın 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerini talep etti. Başka farklı bir öneri olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mustafa ŞAHAN'ın görev yaptığı 1 Ocak 2015 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki döneme ilişkin incelemelerin sürmesi ve ilgili dönem görev yapan belli yöneticiler aleyhine sorumluluk davası açılmış ve davanın devam ediyor olması dolayısıyla Mustafa ŞAHAN ve aynı dönemde görev yapan yönetim kurulu üyeleri Derya KUMRU, Selim Efe TEOMAN ve Iskander MIRGALIMOV'un 2015 yılı için ibralarının ileriye bırakılmasını öngören 25 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan 5 nolu karar doğrultusunda, 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunun bu konudaki incelemelerin tamamlanmasından sonra görüşülmek üzere ileriye bırakılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Derya KUMRU ve Selim Efe TEOMAN'ın münhasıran ve sadece 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan YILMAZ, Murat KULAKSIZ, Mehmet AYDOĞDU, Hacı Mehmet OFLAZ ve Engin ESKİDUMAN'ın 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na Denizbank Finansal Hizmetler Grubu içerisinden atanan ve atanacak olan üyelere görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine, Yönetim Kurulu'na Denizbank Finansal Hizmetler Grubu dışından atanan veya atanacak olan üyelere aylık net 25.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu: "Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 9- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 09.50'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur. Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.Genel Kurul Tescil Tarihi27/03/2024Açıklamalar27/03/2024 Tarihli Olağan Genel Kurul ve ekleri.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263118BIST