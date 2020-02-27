***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
27.02.2020 16:18
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş.'nin 06.01.2020 tarihli, 2020/1 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçi ihraçlarda, en fazla 1.000.000.000.-TL (Birmilyar) tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822021
BIST
17:32111.291
En Yüksek
|Değişim
|: -3,37%
|| -3.879,82
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.190
17:326,1764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1775
En Düşük
6,1506
17:326,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0912
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7887
En Düşük
6,6963
17:32328,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 4,51
|Açılış
|: 328,06
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
328,36
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|24,40
|85.118.644
|% 18,56
|
|OYAYO
|3,38
|60.967.982
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,73
|18.266.160
|% 10,51
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,33
|150.178.870
|% -13,88
|
|IHYAY
|1,16
|103.245.620
|% -11,45
|
|BURCE
|6,70
|4.411.331
|% -11,38
|
|BRSAN
|11,67
|182.316.913
|% -10,92
|
|KLGYO
|3,49
|38.218.044
|% -10,51
|
|THYAO
|12,43
|2.445.096.122
|% -6,12
|
|ASELS
|28,06
|1.145.511.411
|% -3,24
|
|KRDMD
|2,78
|851.080.960
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,29
|545.274.155
|% -3,01
|
|GARAN
|10,20
|486.043.959
|% -4,05
|
|IHLGM
|1,29
|545.274.155
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,78
|851.080.960
|% -4,47
|
|EKGYO
|1,49
|343.693.258
|% -1,97
|
|THYAO
|12,43
|2.445.096.122
|% -6,12
|
|ODAS
|2,05
|325.472.228
|% -5,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9253
|7,9650
|% 0,08
|
|Frank
|6,3495
|6,3877
|% 1,18
|
|Riyal
|1,6409
|1,6492
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|328
|328
|4,11
|
|Cumhuriyet
|2.171
|2.204
|23,00
|
|Tam
|2.163
|2.217
|27,27
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|13,19
|
|Çeyrek
|524
|536
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
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