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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

29.01.2021 16:33


adelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçi ihraçlarda, en fazla 930.000.000.-TL tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine karar verilmiştir.  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906162


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Altın Gr. 437 437 3,06  
Cumhuriyet 2.908 2.952 -12,00  
Tam 2.892 2.968 -14,15  
Yarım 1.398 1.436 -6,85  
Çeyrek 701 718 -3,42  
Gümüş.Ons 27,32 27,36 0,77  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 0,12  
B. Petrol 55,73 55,73 0,63  
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