***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
24.03.2021 15:54
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920189
BIST
17:211.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 25,65
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:217,9158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0242
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:219,4152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0462
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:21440,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,21
|Açılış
|: 440,73
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:21
|PEKGY
|2,20
|59.862.515
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.062.215
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|12.465.696
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.093.521
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.115
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,64
|453.513.453
|% -3,70
|
|BJKAS
|5,77
|253.496.958
|% -2,86
|
|EMKEL
|2,59
|8.943.625
|% -2,26
|
|AVHOL
|8,92
|7.770.802
|% -1,55
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,18
|6.483.838.898
|% -0,14
|
|SASA
|47,14
|1.640.915.277
|% 8,02
|
|FROTO
|208,90
|868.785.177
|% 2,87
|
|SISE
|7,28
|849.802.581
|% 2,97
|
|AKBNK
|4,90
|836.873.872
|% 2,08
|
|GARAN
|7,18
|6.483.838.898
|% -0,14
|
|TSKB
|1,45
|345.962.710
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,22
|532.751.449
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,18
|240.445.681
|% 6,31
|
|EKGYO
|1,89
|342.245.012
|% 2,16
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9141
|7,9158
|% -0,30
|
|Euro
|9,3797
|9,4152
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,8190
|10,8732
|% -0,63
|
|Frank
|8,4251
|8,4759
|% -0,50
|
|Riyal
|2,1059
|2,1165
|% -0,24
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,41
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.901
|2.976
|11,82
|
|Yarım
|1.402
|1.440
|5,72
|
|Çeyrek
|703
|720
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|62,75
|62,75
|1,96
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, DOHOL, KCHOL
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 28 artarak (% 1.45 ) 1, 207
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PSDTC, INFO, SUMAS, PRZMA, OYAYO, IZMDC, BAGFS, AVOD, ISGSY
-
17:35
MERKO, IZMDC, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:35
EREGL, GSRAY, BJKAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında