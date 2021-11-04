***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
04.11.2021 16:50
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş.'nin 05.10.2021 tarihli, 2021/21 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçi ihraçlarda, en fazla 1.000.000.000.-TL tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974781
BIST
16:371.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 26,35
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
16:379,7184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0777
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
16:3711,2466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0460
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
16:37560,37
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 11,88
|Açılış
|: 560,37
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler16:37
|GLYHO
|1,98
|296.765.273
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.240.714
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|137.940.427
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|141.153.153
|% 9,95
|
|HLGYO
|2,88
|72.146.145
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|10.494.138
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.768.260
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,64
|271.430.840
|% -8,30
|
|CANTE
|12,16
|82.414.862
|% -6,46
|
|DGKLB
|2,35
|136.590.813
|% -6,37
|
|THYAO
|16,72
|2.600.093.380
|% 7,32
|
|GARAN
|10,53
|2.062.385.765
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,96
|738.588.708
|% 2,78
|
|ISCTR
|6,13
|732.845.673
|% 2,85
|
|TSKB
|1,56
|687.145.914
|% 4,00
|
|TSKB
|1,56
|687.145.914
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,96
|738.588.708
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,12
|275.921.889
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,02
|432.870.942
|% 1,51
|
|GARAN
|10,53
|2.062.385.765
|% 1,45
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7143
|9,7184
|% 0,81
|
|Euro
|11,2372
|11,2466
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,1283
|13,1941
|% -0,19
|
|Frank
|10,6050
|10,6689
|% 0,71
|
|Riyal
|2,5839
|2,5969
|% 0,86
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|22,42
|
|Altın Gr.
|560
|560
|11,88
|
|Cumhuriyet
|3.702
|3.758
|62,00
|
|Tam
|3.684
|3.777
|58,62
|
|Yarım
|1.781
|1.827
|28,36
|
|Çeyrek
|893
|913
|14,18
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,19
|
|B. Petrol
|84,16
|84,16
|2,17
|