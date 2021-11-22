***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş. 1.000.000.000,-TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanınıiçeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978972BIST