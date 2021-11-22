***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
22.11.2021 16:29
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Deniz Faktoring A.Ş. 1.000.000.000,-TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını
içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978972
BIST
17:081.751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 13,40
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
17:0811,2856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0340
|Açılış
|: 11,2080
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2856
En Düşük
10,9592
17:0812,6869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0208
|Açılış
|: 12,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
17:08660,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -7,77
|Açılış
|: 660,48
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler17:06
|EDATA
|11,00
|39.264.845
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.619.520
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|140.197.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|246.534.600
|% 9,99
|
|BASGZ
|12,57
|457.274.847
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|96.561.888
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,21
|22.854.820
|% -9,14
|
|IDEAS
|40,68
|25.615.104
|% -8,79
|
|TGSAS
|17,74
|38.623.992
|% -5,39
|
|THYAO
|17,63
|2.272.411.863
|% 3,16
|
|GARAN
|12,00
|1.448.912.882
|% -0,41
|
|SISE
|11,17
|1.255.164.996
|% -0,71
|
|KRDMD
|8,32
|1.078.332.424
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,27
|761.440.152
|% 8,04
|
|ODAS
|1,63
|468.721.757
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,55
|658.582.038
|% 0,00
|
|THYAO
|17,63
|2.272.411.863
|% 3,16
|
|KRDMD
|8,32
|1.078.332.424
|% 1,71
|
|GARAN
|12,00
|1.448.912.882
|% -0,41
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2721
|11,2876
|% 0,32
|
|Euro
|12,6744
|12,6911
|% -0,13
|
|Sterlin
|15,0137
|15,0890
|% -0,44
|
|Frank
|12,0326
|12,1051
|% -0,30
|
|Riyal
|2,9804
|2,9953
|% -0,34
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-8,68
|
|Altın Gr.
|665
|665
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|4.391
|4.457
|5,00
|
|Tam
|4.374
|4.484
|11,60
|
|Yarım
|2.114
|2.169
|5,60
|
|Çeyrek
|1.060
|1.085
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,97
|8,97
|0,07
|
|B. Petrol
|78,76
|78,76
|-0,13
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:17MEGAP
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 510, 742 adet işlem
-
17:17MEGAP
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 510, 742 adet işlem
-
17:16VANGD
Yüzde 5.02 oranında artışla 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 741, 176 adet işlem
-
17:15MERKO
Yüzde 8.18 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 361, 213 adet işlem
-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, SISE, KOZAA