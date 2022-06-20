***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
20.06.2022 11:10
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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13/05/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. 137.463.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 137.463.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038199
BIST
14:002.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,13
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.529
14:0017,3347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0097
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
14:0018,2479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0624
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
14:001.024,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 1.024,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler13:58
|EGEEN
|2.205,50
|146.692.489
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.299.915
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|24.107.670
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|SERVE
|26,00
|377.963
|% -4,27
|
|CASA
|117,00
|278.789
|% -4,10
|
|THYAO
|49,38
|3.699.244.443
|% 2,49
|
|EREGL
|27,88
|1.921.268.018
|% -3,33
|
|SASA
|45,80
|989.133.129
|% -0,52
|
|SISE
|22,00
|881.461.416
|% 0,46
|
|TUPRS
|258,10
|812.565.613
|% -3,84
|
|ODAS
|3,08
|671.946.851
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,90
|622.937.259
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,03
|417.185.606
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,63
|201.345.737
|% 0,38
|
|THYAO
|49,38
|3.699.244.443
|% 2,49
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3286
|17,3318
|% 0,04
|
|Euro
|18,2341
|18,2505
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,1629
|21,2691
|% 0,23
|
|Frank
|17,9252
|18,0331
|% 0,81
|
|Riyal
|4,6042
|4,6273
|% 0,02
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-4,00
|
|Tam
|6.799
|6.899
|-67,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,67
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,21
|