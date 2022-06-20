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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

20.06.2022 11:10
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/05/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Deniz Faktoring A.Ş. 137.463.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli  yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 137.463.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038199


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ORMA 31,46 642.256 % 10,00  
LIDFA 11,66 3.822.218 % 10,00  
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Tam 6.799 6.899 -67,00  
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Çeyrek 1.672 1.687 -16,00  
Gümüş.Ons 21,63 21,67 -0,02  
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B. Petrol 113 113 -0,21  
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