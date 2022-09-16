***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
16.09.2022 18:14
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. 660.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 660.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063664
BIST
17:593.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 9,32
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
17:5918,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
17:5918,3472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0821
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
17:59985,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,01
|Açılış
|: 985,62
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GLBMD
|13,09
|35.406.227
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|COSMO
|50,60
|2.509.337
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.197.432
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.484.431
|% 9,97
|
|VAKBN
|10,39
|77.402.217
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.690.747
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.691.499.451
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|61.351.275
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.617.809
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,17
|7.347.571.342
|% -4,77
|
|ISCTR
|8,82
|6.324.566.731
|% -3,71
|
|YKBNK
|7,32
|6.024.090.662
|% 3,39
|
|ASELS
|33,82
|5.944.016.559
|% -0,12
|
|GARAN
|21,80
|4.724.258.012
|% -9,02
|
|YKBNK
|7,32
|6.024.090.662
|% 3,39
|
|ISCTR
|8,82
|6.324.566.731
|% -3,71
|
|EKGYO
|4,37
|2.839.069.397
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,17
|7.347.571.342
|% -4,77
|
|HALKB
|9,94
|2.691.499.451
|% -9,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2759
|18,2887
|% 0,13
|
|Euro
|18,3360
|18,3472
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,8270
|20,9314
|% -0,30
|
|Frank
|18,9093
|19,0232
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8485
|4,8728
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|12,48
|
|Altın Gr.
|987
|987
|8,72
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.695
|6.773
|61,00
|
|Yarım
|3.262
|3.311
|30,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,17
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|0,80
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO