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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

16.09.2022 18:14
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Deniz Faktoring A.Ş. 660.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli  yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 660.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063664


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Tam 6.695 6.773 61,00  
Yarım 3.262 3.311 30,00  
Çeyrek 1.636 1.655 14,00  
Gümüş.Ons 19,41 19,43 0,24  
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B. Petrol 91,66 91,66 0,80  
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