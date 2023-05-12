***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
12.05.2023 18:14
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. 150.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151084
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -52,40
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.758
18:0519,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0621
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
18:0521,2837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0799
|Açılış
|: 23,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,2724
18:051.267,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.267,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 9,31
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ARSAN
|6,48
|4.471.330
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|ATSYH
|68,00
|2.588.975
|% -9,33
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,26
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% -3,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5762
|19,6313
|% 0,43
|
|Euro
|21,2672
|21,2869
|% -0,36
|
|Sterlin
|24,3499
|24,4720
|% -0,14
|
|Frank
|21,7661
|21,8973
|% -0,03
|
|Riyal
|5,2107
|5,2368
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.012
|-3,24
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|1,65
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.731
|4.939
|75,00
|
|Çeyrek
|2.358
|2.455
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|15,05
|15,07
|-0,14
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|-0,34
|