***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
17.08.2023 15:04
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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17/08/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. 800.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 800.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186367
BIST
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18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0541
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,5260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0891
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.651,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.651,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.658,55
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.253
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|151.975.471
|% 10,00
|
|ORMA
|84,70
|2.191.558
|% 10,00
|
|INVEO
|36,30
|183.407.590
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|688.973.087
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.354.003
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.143.929
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|222.474.668
|% -6,67
|
|MTRYO
|7,50
|7.594.387
|% -6,25
|
|OZSUB
|26,98
|99.724.069
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.717.607.558
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.483.954.556
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.448.616.629
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.102.031.751
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.199.012.753
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.404.060.428
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.506.454.401
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.727.615.561
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.686.145.736
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.199.012.753
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0914
|27,0979
|% 0,20
|
|Euro
|29,4973
|29,5229
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,4674
|34,6402
|% 0,31
|
|Frank
|30,7342
|30,9194
|% 0,30
|
|Riyal
|7,2046
|7,2407
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|3,37
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.652
|3,96
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.065
|11.147
|23,00
|
|Yarım
|5.549
|5.599
|12,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.799
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,26
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|1,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
-
17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
-
17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem