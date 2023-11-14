***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
14.11.2023 12:22
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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14.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. 2.155.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 2.155.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217763
BIST
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16:537.674
En Düşük
|Değişim
|: 1,39%
|| 105,54
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.683
16:5328,6265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0361
|Açılış
|: 28,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
16:5330,9770
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,3556
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,9830
En Düşük
30,5634
16:531.799,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.798,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.803,38
En Düşük
897,50
BIST En Aktif Hisseler16:51
|PENTA
|22,22
|143.185.442
|% 10,00
|
|BANVT
|143,00
|203.964.398
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|375.985.753
|% 10,00
|
|ISBTR
|634.305,00
|4.168.535
|% 10,00
|
|ENSRI
|32,82
|50.140.780
|% 9,99
|
|PRZMA
|56,70
|61.140.702
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|3.550.451
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|10.744.170
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|41.131.391
|% -9,99
|
|ORMA
|219,00
|7.222.154
|% -9,99
|
|THYAO
|237,10
|7.005.720.509
|% 2,11
|
|TUPRS
|151,50
|3.308.574.119
|% 3,06
|
|ISCTR
|19,96
|2.736.331.773
|% 0,81
|
|MIATK
|815,00
|2.734.066.632
|% 9,99
|
|REEDR
|25,42
|2.601.731.144
|% -6,89
|
|EKGYO
|7,41
|2.552.449.407
|% 5,71
|
|IHLAS
|1,47
|364.642.495
|% 7,30
|
|ZOREN
|5,08
|710.247.518
|% 2,01
|
|ISCTR
|19,96
|2.736.331.773
|% 0,81
|
|IHGZT
|1,38
|184.168.025
|% -4,83
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6010
|28,6400
|% 0,17
|
|Euro
|30,9596
|30,9751
|% 1,16
|
|Sterlin
|35,3956
|35,5731
|% 1,13
|
|Frank
|31,8644
|32,0564
|% 0,89
|
|Riyal
|7,6099
|7,6481
|% 0,12
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|876,99
|878,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,88
|999,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,71
|82,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,38
|1.954,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:51
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