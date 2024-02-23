***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
23.02.2024 15:58
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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23.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. 8.000.000.000 TL nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 8.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251582
BIST
'
16:199.352
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 4,80
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
16:1931,0925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1049
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
16:1933,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0564
|Açılış
|: 33,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
16:192.027,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,77
|Açılış
|: 2.027,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.028,69
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler16:17
|SMART
|57,20
|373.835.697
|% 10,00
|
|EUYO
|15,95
|53.711.080
|% 10,00
|
|OZGYO
|7,15
|213.328.779
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.021.242
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.021.242
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|23.052.688
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|560.814.379
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|149.615.887
|% -9,96
|
|IDGYO
|6,23
|9.725.905
|% -7,15
|
|ARASE
|78,50
|375.456.039
|% -7,10
|
|THYAO
|283,50
|5.931.424.143
|% -0,53
|
|EREGL
|46,86
|5.391.882.633
|% -2,74
|
|ASTOR
|125,10
|4.899.563.048
|% 1,46
|
|ISCTR
|28,56
|4.648.105.631
|% -1,18
|
|EKGYO
|11,63
|3.901.083.861
|% 2,92
|
|EKGYO
|11,63
|3.901.083.861
|% 2,92
|
|TSPOR
|1,80
|472.980.903
|% -0,55
|
|ZOREN
|5,93
|1.113.329.386
|% -1,00
|
|ISCTR
|28,56
|4.648.105.631
|% -1,18
|
|ODAS
|10,56
|1.613.070.851
|% 2,13
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0884
|31,0923
|% 0,34
|
|Euro
|33,7029
|33,7131
|% 0,22
|
|Sterlin
|39,3531
|39,5505
|% 0,61
|
|Frank
|35,2434
|35,4557
|% 0,51
|
|Riyal
|8,2652
|8,3066
|% 0,34
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,76
|% 0,66
|
|Platin
|903,68
|905,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,40
|972,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,39
|82,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,25
|2.026,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:31KARYE
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 60.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660, 135 adet işlem
-
16:30XU100
Endeks 9, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 101, 960.00 milyon TL de
-
16:30HUBVC
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 116, 611 adet işlem
-
16:29FORTE
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 92.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 221, 105 adet işlem
-
16:28PCILT
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 15.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 853, 496 adet işlem