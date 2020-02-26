***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.02.2020 16:43
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.02.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.02.2021
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş.'nin 06.01.2020 tarihli, 2020/1 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçi ihraçlarda, en fazla 1.000.000.000.-TL (Birmilyar) tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Spk onay yazısı.pdf
EK: 2 Başvuru formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821745
BIST
17:42115.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 877,73
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:426,1571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
17:426,6869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
17:42322,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,79
|Açılış
|: 322,23
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.488.800
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|123.657.445
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.008.567
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|MERIT
|21,00
|38.734
|% 8,47
|
|SNPAM
|6,42
|11.215.640
|% -10,08
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,75
|15.338.855
|% -5,82
|
|THYAO
|13,23
|2.340.708.344
|% -1,85
|
|ASELS
|28,86
|2.262.055.775
|% -0,96
|
|GARAN
|10,64
|613.883.839
|% -0,19
|
|KRDMD
|2,91
|526.304.760
|% 3,19
|
|ODAS
|2,18
|437.934.834
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|437.934.834
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|526.304.760
|% 3,19
|
|THYAO
|13,23
|2.340.708.344
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,33
|219.783.042
|% 1,53
|
|KARSN
|1,95
|251.006.810
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9421
|7,9820
|% -0,24
|
|Frank
|6,2820
|6,3198
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6373
|1,6455
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-3,77
|
|Altın Gr.
|324
|324
|0,72
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
|
|B. Petrol
|53,82
|53,82
|-0,44
|
Seans Raporu
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17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 904, 64 artarak (% 0.66 ) 137, 161
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