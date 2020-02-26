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***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.02.2020 16:43
GÜNCEL HABERLER



***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.02.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.02.2021

Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş.'nin 06.01.2020 tarihli, 2020/1 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçi ihraçlarda, en fazla 1.000.000.000.-TL (Birmilyar) tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Spk onay yazısı.pdf
EK: 2 Başvuru formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821745


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Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
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