***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.02.2021 16:05
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 930.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü
16:071.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 22,51
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.498
En Düşük
1.472
16:077,1857
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -0,1336
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
16:078,6888
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,1966
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
16:07430,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,74
|Açılış
|: 430,79
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler16:07
|LUKSK
|47,08
|5.343.108
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.328.599
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.904.388
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.464.531
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.624,00
|888.696
|% 10,00
|
|NIBAS
|38,90
|57.439.105
|% -10,00
|
|KAPLM
|32,66
|12.228.591
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|124,30
|1.804.124.378
|% 7,71
|
|GARAN
|9,51
|1.123.623.507
|% 2,15
|
|KARSN
|5,45
|1.116.791.993
|% 4,61
|
|ODAS
|4,10
|1.107.808.219
|% 8,18
|
|SISE
|7,37
|650.365.409
|% 1,94
|
|ODAS
|4,10
|1.107.808.219
|% 8,18
|
|EKGYO
|2,44
|645.286.506
|% 1,24
|
|KARSN
|5,45
|1.116.791.993
|% 4,61
|
|GSDHO
|2,53
|423.118.565
|% 9,05
|
|DOHOL
|3,92
|542.724.351
|% 0,77
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1820
|7,1857
|% -1,83
|
|Euro
|8,6833
|8,6888
|% -2,21
|
|Sterlin
|9,8215
|9,8708
|% -1,75
|
|Frank
|7,9971
|8,0453
|% -2,29
|
|Riyal
|1,9109
|1,9205
|% -1,78
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|21,43
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|2.836
|2.879
|-73,00
|
|Tam
|2.823
|2.897
|-71,05
|
|Yarım
|1.364
|1.401
|-34,36
|
|Çeyrek
|684
|701
|-17,19
|
|Gümüş.Ons
|29,45
|29,49
|2,57
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,82
|0,49
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|0,62
|
Seans Raporu
16:07
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