***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.01.2021İhraç Tavanı Tutarı 930.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.03.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.03.2022Ek AçıklamalarDeniz Faktoring A.Ş.'nin 21.01.2021 tarihli, 2021/2 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçi ihraçlarda, en fazla 930.000.000.-TL tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 2 Spk Onay.pdfEK: 3 1-Deniz Faktoring_başvuru formu .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920188BIST