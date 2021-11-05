***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.11.2021 09:42
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.10.2021
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş.'nin 05.10.2021 tarihli, 2021/21 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçi ihraçlarda, en fazla 1.000.000.000.-TL tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975044
BIST
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
0
En Düşük
0
18:059,7325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0496
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0329
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
18:05562,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,40
|Açılış
|: 562,02
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|4,38
|417.405.994
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,60
|205.663.248
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,41
|18.118.490
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,10
|91.059.387
|% 0,00
|
|KENT
|172,30
|1.960.946
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,38
|417.405.994
|% 0,00
|
|GUBRF
|68,60
|205.663.248
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,41
|18.118.490
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,10
|91.059.387
|% 0,00
|
|KENT
|172,30
|1.960.946
|% 0,00
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 0,00
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 0,00
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7316
|9,7359
|% 0,55
|
|Euro
|11,2506
|11,2590
|% 0,29
|
|Sterlin
|13,0879
|13,1535
|% 0,27
|
|Frank
|10,6178
|10,6818
|% 0,31
|
|Riyal
|2,5857
|2,5987
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|4,62
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:06GEREL
Yüzde 5.04 oranında artışla 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 744, 577 adet işlem
-
10:05DEVA
Yüzde 4.59 oranında artışla 24.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 676 adet işlem
-
10:04GSRAY
Yüzde 5.80 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 593, 115 adet işlem
-
10:03CLEBI
Yüzde 9.97 oranında artışla 188.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102, 775 adet işlem
-
10:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, EREGL, TUPRS