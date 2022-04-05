***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.04.2022 17:21
***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 556.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş.'nin 28.03.2022 tarihli, 2022/12 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçi ihraçlarda, en fazla 556.000.000.-TL tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015988
BIST
17:402.319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,52
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.304
17:4014,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0470
|Açılış
|: 14,7150
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|Önceki Kapanış
|: 14,6850
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14,7326
En Düşük
14,6627
17:4016,1179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 16,1400
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|Önceki Kapanış
|: 16,1400
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16,1748
En Düşük
16,0999
17:40915,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,67
|Açılış
|: 915,23
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|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ULUSE
|150,70
|14.806.309
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.931.004
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.996.264
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|76.103.297
|% 9,97
|
|ACSEL
|33,98
|74.550.104
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|84.724.959
|% -9,93
|
|LIDER
|18,72
|801.046.292
|% -8,68
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GRNYO
|2,36
|3.864.779
|% -5,60
|
|GMTAS
|3,00
|11.087.801
|% -4,76
|
|THYAO
|34,30
|5.595.827.690
|% 2,51
|
|ASELS
|25,76
|3.570.293.410
|% 1,66
|
|KRDMD
|15,79
|3.386.258.750
|% -0,38
|
|GARAN
|12,51
|3.061.633.345
|% -0,95
|
|SISE
|16,39
|2.752.261.516
|% 0,74
|
|ODAS
|1,88
|952.355.282
|% 5,62
|
|EKGYO
|2,56
|1.073.144.775
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,19
|1.350.278.152
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,68
|1.897.352.577
|% -0,52
|
|GARAN
|12,51
|3.061.633.345
|% -0,95
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7226
|14,7273
|% 0,33
|
|Euro
|16,1129
|16,1239
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,2528
|19,3493
|% 0,26
|
|Frank
|15,7841
|15,8792
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9136
|3,9332
|% 0,29
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-4,28
|
|Altın Gr.
|915
|915
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,55
|
Seans Raporu
17:38
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17:51AKSEN
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